El SOS Rioja señala que la Nochevieja transcurrió "con normalidad y tranquilidad" en la región

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja ha gestionado a lo largo de la pasada noche de Nochevieja "un número de intervenciones inferior al registrado en años anteriores", sin que se hayan producido incidencias reseñables en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

La noche, según ha informado el Gobierno riojano, transcurrió "con normalidad y tranquilidad", registrándose principalmente avisos de carácter sanitario de menor entidad, sin episodios destacados ni situaciones de especial gravedad.

Para la atención de las incidencias, desde SOS Rioja se activaron de manera coordinada los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales, garantizando en todo momento una respuesta eficaz y proporcionada.

Desde SOS Rioja han agradecido "el trabajo, la profesionalidad y la dedicación" de todos los servicios de emergencia y seguridad que han participado durante esta noche tan señalada, así como la colaboración de la ciudadanía, que ha contribuido al buen desarrollo de la jornada. Los servicios de emergencia permanecen operativos las 24 horas del día para atender cualquier situación que lo requiera.