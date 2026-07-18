SRPF pide a Ayuntamiento de Calahorra "instrucciones claras" para actuación Policía Local ante celebraciones por Mundial

Archivo - Aficionados celebran la victoria de España en un partido del Mundial 2026 - Gustavo Valiente / Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha pedido este sábado al Ayuntamiento de Calahorra que dé "instrucciones claras" para la actuación de los agentes de la Policía Local de la ciudad ante las posibles celebraciones que se puedan producir en el caso de que la Selección Española gane mañana el Mundial de Fútbol.

Como señala el sindicato en un comunicado, esta petición está relacionada con "las informaciones publicadas sobre la posible tramitación de denuncias mediante el uso de imágenes de videovigilancia y de otras imágenes recabadas de medios de comunicación tras la celebración del partido entre España y Francia del pasado 14 de julio en Calahorra".

Tras haber mostrado ya su apoyo a los agentes de guardia en esa jornada, desde el SRPF se reclama ahora al Ejecutivo calagurritano que "rectifique y deje sin efecto las instrucciones o decisiones operativas que cuestionan el criterio profesional de los agentes que prestaron servicio aquella noche, por considerar que dichas actuaciones suponen un menoscabo injustificado de su profesionalidad en un dispositivo de orden público de carácter extraordinario".

Además, suma que, "de cara al próximo dispositivo previsto para el domingo 19 de julio, se impartan instrucciones claras, coherentes y acordes con la realidad operativa, de forma que los agentes puedan desarrollar su labor con plena seguridad jurídica, priorizando la protección de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público conforme a criterios estrictamente profesionales".