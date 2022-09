El stand de La Rioja en 'Fruit Attraction' acogerá 22 empresas de la región

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, han avanzado que un total de 22 empresas riojanas del sector de las frutas y hortalizas mostrarán la calidad y competitividad agroalimentaria riojana en la feria internacional referente en el sector hortofrutícola Fruit Attraction, con su presencia en el stand institucional del Gobierno de La Rioja, en colaboración con la FER y la Asociación de Frutas y Verduras de La Rioja (ARIFRUT) adscrita a ella.

Fruit Attraction, que se celebra en IFEMA Madrid del 4 al 6 de octubre, consolida su liderazgo en la edición de 2022, con 1.800 empresas de 55 países, más de 58.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola en 8 pabellones del Recinto Ferial y una previsión de asistencia de 90.000 profesionales de 130 países.

El Gobierno de La Rioja ha destinado 113.508 euros al coste del suelo y de los servicios técnicos. El stand, ubicado en el pabellón 5, supone un espacio expositivo de 524 metros cuadrados, dividido en siete islas.

"La presencia institucional en Fruit Attraction está resultando positiva e interesante para nuestras empresas, dado el crecimiento progresivo que ha experimentado en sus sucesivas convocatorias y gracias a las posibilidades de contactos comerciales con la distribución, su ubicación estratégica y la atracción que supone para los visitantes profesionales", ha afirmado Hita.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas riojanas participantes en la edición de 2022 son Frutas Pisón, Frutas Pérez Carbonell, xExprimir, SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón, Frutas Aldama, Peras Pipín, Carmelo Beltrán, Garper Champ, Agroalimentaria de La Rioja, Zanahorias Medrano, Frutas Solano, Micotec, Frutas y Verduras del País, Hongos Fernández Guridi, Andrés García e Hijos, Herchamp, Valle de Moncalvillo, Setas Vallondo, Ayecue Sau, Finca Señorío de Rioja, Sociedad Cooperativa de Albelda y Miss Fruit.

La consejera de Agricultura ha señalado que "en la Estrategia de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de La Rioja, las ferias presenciales continúan siendo un escenario esencial para las empresas riojanas para abrir contactos y mercados y afianzar operaciones comerciales. Por ello, en nuestro presupuesto de 2023 hemos incrementado la inversión destinada a las ferias hasta los 650.000 euros, un 30 por ciento más que en 2022".

Hita ha recordado que "España es el primer proveedor de frutas y hortalizas de la UE y el primer exportador del mundo de frutas y hortalizas frescas y la contribución de La Rioja es significativa en el conjunto nacional. El sector de las frutas y hortalizas, de clara vocación exportadora, es un pilar indiscutible del sector agroalimentario de La Rioja e imagen de identidad de región desde su calidad, variedad y excelencia".

La consejera ha detallado que el sector de las frutas y hortalizas suma más de 21.000 hectáreas en La Rioja, más de 260.000 toneladas de producción anual y un valor económico de la producción de más de 170 millones de euros.

El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, ha valorado el papel protagonista de la Asociación de Frutas y Verduras de La Rioja (ARIFRUT) y de su presidenta, Aurora Pérez, para impulsar la feria Fruit Attracion, como promotores de su organización desde su primera edición.

García-Calzada ha enfatizado que "al acudir distribuidores de todo el mundo, Fruit Attraction es un escaparate muy necesario para los productos riojanos, que se distinguen por su calidad, trazabilidad y que llevan mucho tiempo aplicando la sostenibilidad y digitalización, lo que proporciona una imagen muy competitiva de la agroalimentación riojana, siempre pionera".

Asimismo, García-Calzada ha destacado que "el esfuerzo de la agroalimentación riojana para situarse en los lugares líderes de nuestro país y a nivel mundial es digno de reconocer y apoyar por parte sector público y por parte de la organización de empresarios" y ha confiado en que "la feria coseche el éxito que desea La Rioja".

PROGRAMACIÓN RIOJANA EN FRUIT ATTRACTION

Fruit Attraction 2022 volverá a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su acto de inauguración, que estará nuevamente presidido por el ministro Luis Planas, y en el que estarán también presentes los consejeros y consejeras de gobiernos autonómicos como el de La Rioja.

Asimismo, en el marco de la feria se va a desarrollar una actividad en el espacio Factoria Chef, escenario único de promoción de los productores de la huerta de la mano de reconocidos de chefs, que ha sido coordinado por el Gobierno de La Rioja y la asociación ADR La Rioja Suroriental, con la participación de los ayuntamientos de Pradejón, Autol y Ausejo y el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH).

La actividad, que contará con el chef propietario del restaurante El Quizal de Autol, Manuel Álvarez, propone un maridaje del champiñón y la seta de La Rioja con el turismo y los valores territoriales y ofrece una cata del producto en crudo, elaborado y en postre.

Además, en el foro INNOVA de Fruit Attraction Elena Romero y Clara Olave, del Centro Tecnológico CTIC-CITA, impartirán el martes 4 a las 17,30 horas sendas ponencias 'Tomate 4.0: métodos de cultivo optimizados y formato innovadores para consumo on the go' y 'Hacia una industria más sostenible y eficientemente competitiva: nuevos alimentos a partir de subproductos hortofrutícolas'.

En paralelo, "la feria Fruit Attraction supondrá un escenario excepcional para la celebración de los 20 años de la Denominación de Origen Protegida Pera de Rincón de Soto, primera fruta española que obtuvo el reconocimiento de Denominación de Origen Protegida, y embajadora de la excelencia agroalimentaria de La Rioja", ha afirmado Hita.

"Fruit Attraction nos recuerda la importancia del sector hortofrutícola de la región para dinamizar el medio rural, generar tejido empresarial y empleo y ser referente de calidad, innovación y excelencia. El sector hortofrutícola es, además, un aliado en la transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible en toda la cadena de valor agroalimentario y en la adopción de la digitalización en la actividad agraria. Las frutas y hortalizas son, asimismo, un pilar indiscutible de nuestra nutrición, por su contribución a una dieta y un estilo de vida equilibrados y saludables, sobre cuyo consumo debemos concienciar a diario", ha subrayado.