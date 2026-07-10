STAR denuncia ante el CGPJ "el colapso estructural de los Juzgados de Calahorra"

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LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato STAR ha registrado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial "para solicitar una intervención urgente en el Partido Judicial de Calahorra", ante lo que considera "una situación de colapso estructural que afecta gravemente al funcionamiento del servicio público de Justicia y a las condiciones laborales de su plantilla".

La organización sindical denuncia que "la situación viene siendo advertida desde hace meses ante la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas suficientes para corregir una realidad que STAR califica de "insostenible"".

Según el sindicato, "el deterioro del servicio ya está teniendo consecuencias directas en la tramitación judicial, la sobrecarga derivada del incremento de asuntos penales, la falta de refuerzos y la insuficiencia de medios personales están provocando retrasos generalizados, acumulación de procedimientos y una presión laboral inasumible para el personal destinado en Calahorra".

GUARDIAS PENALES Y PRESENCIA EFECTIVA LOS FINES DE SEMANA.

Uno de los puntos principales de la denuncia se centra en el régimen de guardias. STAR afirma que, "aunque formalmente se retribuyen como guardias de disponibilidad, en la práctica obligan al personal funcionario a acudir de forma presencial a la sede judicial todos los fines de semana".

Para el sindicato, "esta situación supone una clara distorsión del sistema de guardias, ya que impide el descanso efectivo, dificulta gravemente la conciliación y genera una carga añadida que no se corresponde con el régimen administrativo reconocido". Por ello, STAR reclama que "se revise de manera inmediata este modelo y que se reconozca el carácter real de la prestación del servicio".

ARCHIVO JUDICIAL EN CONDICIONES INACEPTABLES.

La denuncia también incorpora la situación del archivo judicial de Calahorra, que STAR considera "un ejemplo del abandono acumulado durante años". El sindicato señala que "la documentación se encuentra repartida en varias dependencias y que parte de los expedientes se almacenan en el antiguo calabozo del juzgado, un espacio sin condiciones adecuadas de ventilación, iluminación ni salubridad".

En dichas dependencias "se acumulan expedientes de hace décadas, algunos desde el año 1995, que deberían haber sido transferidos a Logroño". STAR considera "inviable que una plantilla mermada y sometida a una fuerte rotación pueda asumir ahora, sin medios adicionales, más de veinte años de retraso en la gestión documental".

Por ello, el sindicato exige "la contratación de personal de refuerzo específico para acometer la transferencia de documentación y la clausura inmediata del antiguo calabozo como espacio de archivo, especialmente cuando también se encuentran allí piezas de convicción".

NOTIFICACIONES PARALIZADAS Y FALTA DE PERSONAL DE AUXILIO JUDICIAL.

STAR denuncia igualmente la situación del servicio de notificaciones. Mientras otros partidos judiciales "cuentan con personal específico para realizar estas funciones, en Calahorra no existe una plaza de Auxilio Judicial dedicada en exclusiva a las notificaciones de calle".

El sindicato advierte de que "los cuatro efectivos de Auxilio Judicial deben atender simultáneamente juicios, guardias, declaraciones, oficina judicial y otras tareas ordinarias, lo que impide dar salida adecuada a las diligencias pendientes". Como consecuencia, según los datos aportados por STAR, "existen más de 2.500 diligencias y notificaciones paralizadas desde el año pasado."

La organización reclama "la creación o adscripción urgente de una plaza de Auxilio Judicial destinada exclusivamente a notificaciones de calle".

BLOQUEO EN DEPÓSITOS, CONSIGNACIONES Y EJECUCIONES.

La denuncia también pone el foco "en el bloqueo producido en la cuenta de depósitos y consignaciones, que afecta directamente a cantidades económicas pertenecientes a ciudadanos, como indemnizaciones, pensiones de alimentos o deudas reconocidas judicialmente".

STAR señala que "la falta de personal y la marcha de una Letrada de la Administración de Justicia interina han agravado una situación ya muy delicada, dejando a dos Letradas recién incorporadas la tarea de afrontar un volumen de trabajo acumulado muy superior a los medios disponibles".

A ello se suma "la fragilidad del servicio de registro, cubierto por un único funcionario, cuando esta persona se ausenta por vacaciones, permisos o asuntos propios, la Administración detrae personal de ejecución, paralizando una mesa que ya soporta una carga muy elevada, con miles de procedimientos activos".

Ante esta situación, STAR "solicita formalmente al Consejo General del Poder Judicial el desplazamiento urgente del Servicio de Inspección de Tribunales a Calahorra para comprobar sobre el terreno el estado real del partido judicial".

Asimismo, el sindicato "reclama a las administraciones competentes la adopción inmediata de medidas de refuerzo", entre ellas:

Incorporación de un Letrado o Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo.

Personal específico para la tramitación de exhortos penales.

Refuerzo de funcionarios de Tramitación Procesal.

Creación o adscripción de una plaza de Auxilio Judicial exclusiva para notificaciones.

Regularización del régimen real de las guardias penales.

Refuerzo específico para la gestión y traslado del archivo judicial.

Clausura del antiguo calabozo como espacio de archivo y custodia documental.

STAR advierte de que "el problema de los Juzgados de Calahorra no es puntual ni coyuntural, sino estructural", y exige "una respuesta urgente para garantizar el derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz, así como unas condiciones laborales dignas y seguras para el personal funcionario".