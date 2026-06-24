LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

STAR exige "medidas urgentes" para solucionar las temperaturas extremas en el Centro de Salud Mental de Albelda. El problema de la climatización del Centro "es un tema recurrente en nuestras reivindicaciones".

En una nota de prensa recuerdan que llevan años reclamando a la Administración la solución del problema de temperaturas extremas en el Centro, llegaron a superar los 35 grados, generando una situación alarmante para la salud de los residentes y del personal que trabaja en el centro. "Concretamente la zona del comedor y algunas habitaciones de la Unidad de Gerontopsiquiatría".

"Recordemos que son pacientes que residen en el centro, lo cual quiere decir que es su domicilio habitual", explican.

A día de hoy "la situación continúa sin cambios, manteniéndose temperaturas extremas en el interior del edificio, ayer a las 19:30 horas alcanzaron los 33 grados en la zona de comedor y hoy a las 7:30 de la mañana ya han alcanzado los 30 grados en la zona de control y los 27 en las habitaciones. Este hecho pone en riesgo directo la salud de personas vulnerables".

El sistema de climatización del centro "no funciona, por lo que las medidas que la Administración iba a llevar a cabo como lamas bioclimáticas en el comedor como medida de aislante térmico siguen sin colocarse".

Solo hay un andamio en la fachada principal y en el caso de los sistemas de climatización portátil, no han sido proporcionados. Asimismo, los sistemas convencionales como son las persianas no funcionan, por lo que no se pueden bajar ni subir para el control térmico del día.

"No podemos olvidarnos del personal que trabaja en el centro, el cual sufre de igual manera estas condiciones afectando al desempeño de sus funciones y su propia salud. Estas condiciones laborales son inadmisibles. Los propios trabajadores están tomando medidas tratando de disminuir el calor, como no poder hacer uso de los uniformes de trabajo".

Se está aumentando la hidratación de los pacientes y evitar su exposición solar como únicas medidas para evitar los efectos del calor.

STAR exige "medidas urgentes para garantizar un control adecuado de la temperatura, con el fin de prevenir golpes de calor, deshidrataciones y otras complicaciones médicas que podrían derivarse de esta situación".

"Insistimos a la Administración, que para estos pacientes el Centro es su casa, su lugar de residencia donde pasan sus 24 horas del día. La falta de respuesta inmediata a un problema tan grave resulta inaceptable. Hacemos un llamamiento a la Administración que actúen con responsabilidad y urgencia para que solucionen la situación cuanto antes", finalizan en su escrito.