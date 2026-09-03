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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR lamenta el "retraso" en las obras de ampliación de la escuela de Primer Ciclo 'Nuestra Señora de Vico' de Arnedo. En un comunicado, el sindicato ha recordado que la escuela cuenta con once aulas destinadas a niños y niñas de 0 a 3 años, que necesitan disponer de espacios seguros y adecuados tanto para el aprendizaje como para el juego y las actividades al aire libre.

Sin embargo, "una parte importante del patio permanece actualmente vallada y ocupada por las obras, lo que reduce considerablemente el espacio disponible para el alumnado". Esta situación resulta "especialmente preocupante al coincidir con el inicio del curso y con el periodo de adaptación, una etapa especialmente importante para los niños y niñas y, en particular, para quienes se incorporan por primera vez al centro".

A las limitaciones del espacio exterior se añaden, además, las molestias derivadas de la presencia de operarios, maquinaria y posibles ruidos durante la jornada escolar, circunstancias que "pueden dificultar el normal funcionamiento del centro y alterar los necesarios momentos de descanso, tranquilidad y actividad del alumnado".

Desde STAR consideran que "no estamos únicamente ante un retraso en la ejecución de unas obras". Se trata de una situación que afecta directamente al funcionamiento diario de la escuela y a las condiciones de bienestar y seguridad de niños y niñas de 0 a 3 años.

"Resulta especialmente contradictorio que una ampliación destinada precisamente a mejorar las instalaciones y aumentar la capacidad del centro coincida con el inicio del curso con las nuevas aulas todavía sin finalizar y con una parte sustancial del patio inutilizada", ha manifestado el sindicato.

STAR ya ha puesto esta situación en conocimiento de la Consejería de Educación, "trasladándole su preocupación por las condiciones en las que ha comenzado el curso y por el impacto que la continuidad de los trabajos puede tener tanto sobre el alumnado como sobre el funcionamiento ordinario del centro".

Por todo ello, el sindicato insta a la Consejería de Educación "a agilizar al máximo la finalización de las obras, informar de manera clara sobre los plazos reales previstos para la puesta en funcionamiento de las dos nuevas aulas y adoptar, con carácter inmediato, todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, bienestar y normalidad mientras continúen los trabajos".

El inicio de curso "debe desarrollarse en unas instalaciones plenamente adecuadas y seguras, especialmente cuando hablamos de alumnado de entre 0 y 3 años".