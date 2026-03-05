STAR rechaza la modificación de la Orden de Interinos "por insuficiente"

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR rechaza la modificación de la Orden de Interinor por "insuficiente". "Hemos votado en contra porque la propuesta no recoge avances imprescindibles: ni garantiza el cobro íntegro del verano ni resuelve la imposición de plazas parciales", señalan desde el sindicato.

Aunque durante la negociación el sindicato ha impulsado y conseguido que se incorporen mejoras en el borrador final, STAR entiende que "seguía existiendo margen para avanzar más, tanto en el contenido de la norma como en el plano presupuestario". "STAR ha trabajado toda la negociación para arrancar mejoras reales, pero el resultado final se queda corto", subraya el sindicato.

La propuesta final de la Administración solo ha sido respaldada por dos de las seis organizaciones presentes en la Mesa Sectorial (ANPE y CSIF) y ha sido rechazada por la mayoría de las organizaciones (STAR, CCOO, SNTPPIR y UGT). Aun así, la Consejería da por cerrado el acuerdo con apenas el 37% de la representación de la Mesa Sectorial de Educación. "No es razonable cerrar una reforma de esta magnitud con un apoyo tan minoritario en la Mesa Sectorial", critica STAR.

STAR recuerda que esta norma afecta a más del 40% del profesorado de la Escuela Pública y que llevaba años pendiente de una reforma de calado. "Estamos hablando de una regulación que impacta en miles de docentes interinos: necesitaba una reforma profunda y con garantías, no un parche", añaden.

En particular, STAR considera "especialmente grave" que no se haya realizado el esfuerzo necesario para garantizar la recuperación íntegra del cobro del verano. La propuesta aprobada plantea, a juicio del sindicato, una recuperación parcial e insuficiente y, además, progresiva en cuatro años. "La recuperación que se plantea es insuficiente y, al ser progresiva en cuatro años, no garantiza de forma real el derecho al cobro del verano", afirma STAR.

Por todo ello, "y pese al trabajo realizado y a las mejoras incorporadas durante el proceso", STAR reitera que su voto en contra, responde "a la necesidad de una reforma que dé una respuesta completa y justa a las condiciones del personal interino": "Seguiremos defendiendo una Orden de Interinos que reconozca derechos, aporte estabilidad y trate con justicia al profesorado interino".