STAR reivindica en el 'Día Mundial del docente' la descentralización de la formación en La Rioja

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato STAR, como cada 5 de octubre, quiere celebrar el Día Mundial de las y los Docentes. Una celebración que este año tiene como lema 'Redefinir la docencia como una profesión colaborativa', poniendo de relieve el potencial transformador de la colaboración para el profesorado, las instituciones escolares y los sistemas educativos, exigiendo para ello la descentralización de la formación en La Rioja.

Es un día para celebrar, pero "también para replantear la profesión docente como una actividad intrínsecamente colaborativa, que logre fortalecer la calidad de la enseñanza, mejorar el aprendizaje y favorecer el desarrollo profesional de las y los docentes", han señalado en un comunicado.

Las y los docentes desempeñan un "papel fundamental en los sistemas educativos y son motores del aprendizaje, la inclusión y la innovación en las escuelas y en la sociedad". Sin embargo, "muchos de ellos ejercen su labor sin contar con estructuras de colaboración que respalden y fortalezcan su pedagogía, su autonomía, su profesionalismo y su bienestar".

Por parte de STAR han reivindicado "un hecho que llevamos años poniendo sobre la mesa en las diferentes mesas de negociación, y es el de la 'Descentralización de la formación' con la recuperación de los centros de formación del profesorado, CPR 'Centros de Profesores y Recursos' en Rioja Alta y Rioja Baja".

Han recordado que "cuando contábamos con los CPR la formación no solo estaba localizada en diferentes puntos de nuestra región (Cervera del Río Alhama, Logroño, Calahorra y Nájera) lo que permitía a los docentes de toda la Comunidad tener varios puntos de referencia, sino que en esencia suponía un punto de encuentro docente en el que se compartían experiencias y conocimientos". Ahora, la formación "es fundamentalmente a distancia y está focalizada en Logroño, siendo esta centralización un verdadero problema para todos los trabajadores del ámbito docente que no viven en la capital o alrededores".

Desde el Sindicato STAR, atendiendo al lema de este año por el día mundial del docente 'Redefinir la docencia como una profesión colaborativa' y recogidas las peticiones de los docentes riojanos, exigimos a Consejería "la descentralización de las acciones formativas como punto fundamental de colaboración entre el profesorado, creando al menos otros dos puntos de formación, uno ubicado en Rioja Alta y otro en Rioja Baja, reactivando de este modo no solo la formación, sino también la investigación, la colaboración e innovación educativa entre docentes".