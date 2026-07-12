Sucesos.- Controlado el incendio forestal de Ayabarrena en Ezcaray que ha quemado 125 hectáreas

Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja
Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 12 julio 2026 10:08
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LOGROÑO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, está controlado, según ha informado el Gobierno riojano, a las 09,00. La superficie afectada es de 125 hectáreas de matorral y arbolado.

Están movilizados en el mismo un agente forestal, una unidad de bomberos forestales de Medio Natural y una autobomba de medio Natural.

Medios de Castilla y Leon han trabajado en el incendio desde su inicio este pasado jueves.

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