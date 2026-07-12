Sucesos.- Controlado el incendio forestal de Ayabarrena en Ezcaray que ha quemado 125 hectáreas

Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, está controlado, según ha informado el Gobierno riojano, a las 09,00. La superficie afectada es de 125 hectáreas de matorral y arbolado.

Están movilizados en el mismo un agente forestal, una unidad de bomberos forestales de Medio Natural y una autobomba de medio Natural.

Medios de Castilla y Leon han trabajado en el incendio desde su inicio este pasado jueves.