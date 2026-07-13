Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado hace unos minutos que el incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, se ha dado por fin por extinguido.

La superficie afectada es de 125 hectáreas, sobre todo de matorral y arbolado.

Durante el incendio, que obligó a desalojar la aldea de Ayabarrena, se han movilizado a un agente forestal, una unidad de bomberos forestales de Medio Natural y una autobomba de Medio Natural.

Igualmente, medios de Castilla y Leon han trabajado en el incendio desde su inicio este pasado jueves.