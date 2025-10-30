Suckling corona de nuevo a Rioja como la DO mejor valorada de España

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La calidad de los vinos de Rioja reconocida por críticos y consumidores logra una vez más una mención muy especial, al ser de nuevo la Denominación mejor valorada de España por el afamado crítico estadounidense James Suckling.

Con 24 referencias en su prestigioso informe anual 'Los 100 Mejores Vinos de España 2024' ('TOP 100 Wines Of Spain 2025'), Rioja vuelve a ser la Denominación con mayor representación en el listado, considerado uno de los más influyentes del mundo.

La DOCa también es la mejor valorada por el experto: el único vino español que consigue la más alta valoración que concede Suckling, los codiciados 100 puntos, es de Rioja, en concreto Yjar Rioja 2021 (Telmo Rodríguez). Es ya la tercera edición consecutiva en la que un único vino dentro del panorama español alcanza esta puntuación perfecta (y es de Rioja).

Además, tres vinos de la DOCa obtienen 98 puntos: La condenada 2023 (Artuke), La Virgen AKA Pagos de Viña Real 2022 (CVNE) y Capellania 2020 (Marqués de Murrieta), seguidos de Torre Muga 2021, con 97 puntos. En total, 2 vinos de Rioja copan el TOP 3 nacional y 7 conforman el Top 20 español.

Este logro cobra especial relevancia en un año particularmente significativo para Rioja, en la que la Denominación conmemora su Centenario, siendo la primera creada en España y supone un reconocimiento a la diversidad que entraña, al incluirse referencias de vinos tintos y blancos, de diferentes estilos y guarda.

El afamado prescriptor dedica su informe a la "nueva energía" que impulsa la escena vinícola española y a su convivencia con una "herencia perdurable", un binomio que Rioja encarna de manera sobresaliente, tal como muestra el listado, al reconocer proyectos de bodegas históricas y clásicas junto a otros emergentes y vanguardistas, compartiendo una filosofía común basada en la más alta calidad, la autenticidad y el respeto por el viñedo y el origen.

Suckling afirma en su informe que cuando la mayoría de personas piensan en vino español, Rioja es una de las primeras Denominaciones que se les vienen a la mente y recalca que Rioja constituye la columna vertebral de la cultura y el legado vitivinícola de este país.

Para elaborar el informe, un equipo de cata formado por más de veinte especialistas ha evaluado cerca de 3.500 vinos españoles a lo largo del año, subrayando que el listado no solo responde a criterios técnicos, sino también a factores como la autenticidad, el valor y la capacidad de emocionar. Con cuatro décadas de experiencia como periodista y crítico de vino, Suckling está considerado en la actualidad como uno de los más influyentes expertos del mundo.

Los vinos de la DOCa Rioja mejor puntuados en el ranking

(100 puntos) Yjar Rioja 2021 (Telmo Rodríguez)

(98 puntos) La Condenada 2023 (Artuke)

(98 puntos)La Virgen AKA Pagos de Viña Real 2022 (CVNE)

(98 puntos) Capellanía 2020 (Marqués de Murrieta)

(97 puntos) Torre Muga 2021 (Muga)

(96 puntos) Los Montes Bellos del Buradón 2023 (Carlos Sánchez)

(96 puntos) Monopole Blanco Gran Reserva 2018 (CVNE)

(96 puntos) La Canoca 2023 (José Gil)

(96 puntos) Viña Tondonia Blanco Reserva 2014 (López de Heredia)

(96 puntos) 150 Aniversario Gran Reserva 2019 (Marqués de Riscal).