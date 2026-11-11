Sucre recupera seis pinturas de Bernardo Bitti gracias a Fundación UNIR - UNIR

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación UNIR presentó y entregó este martes en la Catedral Metropolitana de Sucre seis pinturas restauradas atribuidas al maestro jesuita Bernardo Bitti, una de las figuras más influyentes del manierismo en América. El proyecto, auspiciado por UNIR, la Universidad en Internet, representa un nuevo paso en la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico boliviano y consolida una alianza estratégica con el Arzobispado de Sucre para la salvaguarda de uno de los legados culturales más importantes de la región.

El acto reunió a autoridades eclesiásticas, académicas, culturales y representantes de instituciones públicas. Entre ellas, el cónsul de España en Sucre, responsables de turismo, representantes universitarios y especialistas en patrimonio.

La intervención central correspondió a Ana Zabia de la Mata, directora de Proyectos de Patrimonio Cultural de la Fundación UNIR, quien por vía streaming destacó que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de recuperación de la obra del artista italiano. "Esta iniciativa se enmarca en un gran proyecto de conservación y puesta en valor de la obra de Bernardo Bitti", señaló. Asimismo, subrayó la implicación de la Fundación en el proyecto: "Para nuestra Universidad es un honor haber contribuido a la recuperación de estas obras de Bernardo Bitti".

La responsable de patrimonio recordó además que el trabajo desarrollado permitirá culminar próximamente una Sala Bernardo Bitti en el Museo de la Catedral, concebida para difundir la figura del pintor y explicar la llegada del manierismo a Charcas y su influencia en la transformación de la iconografía religiosa andina.

Las obras restauradas fueron 'Adoración de los Pastores', 'Circuncisión del Niño Jesús', 'Cristo Atado a la Columna', 'Salvator Mundi', 'Virgen con el Niño Jesús y San Juanito' y 'San Antonio de Padua', pertenecientes a la Catedral Metropolitana y al Convento de Santa Clara. El conjunto constituye una muestra excepcional de la producción artística desarrollada por Bitti en la antigua Audiencia de Charcas entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

INMERSIÓN EN LA OBRA

Durante la contextualización histórica, el presbítero Bernardo Gantier S.J., presidente de la Comisión Arquidiocesana de Arte Sacro y Patrimonio, resaltó el significado de la colaboración institucional para preservar este legado: "Con este financiamiento, con esta sensibilidad que han mostrado los de UNIR y de solidaridad con nosotros porque es nuestro tesoro, estamos permitiendo que esta obra siga viva".

Por su parte, el restaurador Carlos Rúa Landa explicó el complejo proceso desarrollado durante meses para recuperar las pinturas. Los trabajos incluyeron radiografías, análisis microscópicos, estudios fotográficos multiespectrales, eliminación de repintes, consolidación de soportes, reintegración cromática y recuperación de elementos originales ocultos durante décadas. "Cuando empezamos a restaurar, las pinturas estaban totalmente oscuras, cambiadas, no se veía ese esplendor, esa luz intensa y después de la limpieza encontramos lo que ahora ustedes van a poder ver", afirmó.

La ceremonia concluyó con el corte simbólico de una cinta y la entrega formal de las obras restauradas. En ese momento, el arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, puso de relieve el valor universal de este patrimonio: "Estos cuadros son dignos de que estén en el Museo del Prado o en el Museo del Louvre. Entonces, sintámonos orgullosos de estas cosas que son nuestras y hagan propaganda".

Con esta actuación, la Fundación UNIR reafirma su compromiso con Bolivia mediante proyectos de transferencia social, cooperación cultural y protección del patrimonio histórico. Muestra de este empeño es que la obra del pintor renacentista Bernardo Bitti continúe viva y accesible para las futuras generaciones. El proyecto que ahora culmina se inició en una primera fase con otros cuatro cuadros entregados en noviembre de 2024, restaurados con tecnologías y metodologías innovadoras en el campo de la conservación de bienes culturales.