El Supremo confirma los 27 años de prisión para cada uno de los autores del asesinato en el Crimen de Cuzcurrita

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que ratificó, a su vez, los 27 años de prisión para cada uno de los autores del asesinato del hostelero de 78 años de Cuzcurrita.

El Supremo desestima los recursos presentados por las defensas de los dos acusados, así como el planteado por la acusación particular en representación de la hija de la víctima.

La sentencia reconoce las agravantes de alevosía y enseñamiento en el asesinato de un hostelero de 78 años de edad en Cuzcurrita, en mayo de 2023, así como el delito de robo con violencia en casa habitada.

La decisión del Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, a su vez, ratificaba la inicial dictada por la Audiencia Provincial; y también condena a los dos acusados a pagar una indemnización de 155.000 euros a cada uno de los hijos de la víctima.

El 7 de enero del pasado año 2025 la Audiencia Provincial condenó a cada uno de los acusados a 23 años de prisión, y diez años de libertad vigilada, por un delito de asesinato; y a cuatro años de cárcel por un delito de robo en casa habitada.

Un fallo condenatorio dictado por el Magistrado Presidente después de que el Tribunal del Jurado declarara en su veredicto culpables a los dos enjuiciados.