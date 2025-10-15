SUSTITUCIÓN DE LA NOTICIA: 'Operativo de verano de la Guardia Civil...'

Archivo - Operativo de verano de la Guardia Civil en La Rioja: más de 3.600 identificaciones y 281 personas detenidas - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

ATENCIÓN ABONADOS, ROGAMOS SUSTITUYAN LA NOTICIA TITULADA 'Operativo de verano de la Guardia Civil en La Rioja...' YA QUE, POR ERROR DE LA FUENTE INFORMANTE, LOS DATOS REMITIDOS SON LOS CORRESPONDIENTES AL AÑO PASADO. A CONTINUACIÓN, REMITIMOS LA NOTICIA CORRECTA. DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

Operativo de verano de la Guardia Civil en La Rioja: más de 4.481 identificaciones y 334 personas detenidas

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja ha realizado a lo largo del pasado verano más de 4.481 identificaciones; se ha detenido a 334 personas; y se han llevado a cabo 536 incautaciones de diferentes tipos drogas, con 616 personas denuncias por tenencia de estupefacientes y otras 76 por portar armas blancas en el interior de vehículos o en la vía pública.

Son datos del balance que el Instituto Armado ha hecho este miércoles de su operativo de verano, en el que, durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, la Guardia Civil en La Rioja intensificó sus actuaciones, especialmente en horario nocturno, para garantizar el orden público y el normal desarrollo de los actos lúdico-festivos (conciertos, verbenas, degustaciones, suelta de reses, etc.) celebrados en la comunidad durante la temporada estival.

Agentes de la USECIC, Patrullas de Seguridad Ciudadana, Sector de Tráfico, Servicio Cinológico, el Equipo Pegaso con drones y las Unidades de Investigación de Logroño, Haro y Calahorra se desplegaron en las zonas de mayor afluencia ciudadana.

El objetivo principal era prevenir delitos comunes en grandes aglomeraciones, tales como delitos de lesiones, contra el patrimonio, alteraciones del orden público, consumo de drogas en la vía pública y delitos contra la seguridad vial. De este modo, se garantizó la seguridad de turistas, vecinos y autoridades.

En términos numéricos, las actuaciones preventivas en materia de Seguridad Ciudadana se han saldado con un total de 4.481 personas identificadas -si contar festivales de música- (660 de ellas extranjeras), 334 personas detenidas - 34 mujeres- y 331 investigadas -56 mujeres- por diversos tipos de delitos. De los detenidos, 50 estaban reclamados por diferentes juzgados del país y 7 por orden internacional.

Se tramitaron un total de 616 actas/denuncias por tenencia o consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, y se realizaron 536 incautaciones de diversas drogas, entre ellas marihuana, hachís, cocaína, heroína, LSD, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas.

Además, 963 personas fueron propuestas para sanción por infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación. Otras 76 fueron sancionadas por portar armas blancas en vehículos o en la vía pública; 45 por faltas de respeto a los agentes; 31 por desobediencia y resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones; 1 por perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos u otras reuniones.

TRÁFICO.

Durante el periodo citado, los agentes del Sector de Tráfico, en diferentes controles de alcoholemia, realizaron un total de 31.318 pruebas, procediendo a la detención o investigación de 246 personas por conducir bajo los efectos del alcohol (20 de ellas involucradas en accidentes de tráfico). Además, tramitaron las correspondientes denuncias contra otros 206 conductores por infracciones administrativas en la misma materia.

De las 31.318 pruebas realizadas, 31.072 resultaron negativas. De estas, 26.313 se llevaron a cabo en puntos de control, 4.325 en infracciones cometidas, y 380 en implicados en accidentes de tráfico.

Entre las 246 pruebas positivas, las tasas más altas fueron 1,23 g/l, detectada en un siniestro vial (4 veces superior al límite permitido); 1,11 g/l, detectada en un control (4 veces superior al límite permitido); y 1,06 g/l, detectada en un siniestro vial (4 veces superior al límite permitido). La más baja fue de 0,19 g/l, detectada en un conductor novel en una infracción.

Por otro lado, un total de 288 conductores fueron denunciados por infracción muy grave al artículo 27 del Reglamento General de Circulación, por conducir vehículos a motor bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Estos conductores dieron positivo en diferentes sustancias: tetrahidrocannabinol, anfetaminas y metanfetaminas, cocaína y opiáceos.

También doce personas fueron detenidas por conducir un vehículo a motor tras haber perdido todos los puntos de su licencia; once por conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia; uno por conducir con el permiso suspendido por decisión judicial; cuatro por causar lesiones por imprudencia grave en un accidente.