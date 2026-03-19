Talento universitario y empresarial unido en el Encuentro 'One to One' para mejorar el sector productivo riojano

Encuentro 'ONE TO ONE' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge este jueves la segunda edición del Encuentro 'One to One' que busca reunir a empresas de distintos sectores con alumnado de diferentes grados y empresas interesadas en conocer también el trabajo de los grupos de investigación de la UR. Una cita importante para retener talento y hacer más fuerte a nuestra comunidad autónoma.

La rectora de la UR, Eva Sanz, ha destacado en la inauguración del evento la importancia de este encuentro para "acercar el talento de nuestros jóvenes y de nuestros investigadores a la sociedad riojana y, en concreto, al sector productivo".

Para hacer la jornada más efectiva, a lo largo del día se realizarán más de 325 entrevistas con el fin de que las empresas conozcan "las cualidades que tienen nuestros estudiantes para su futuro profesional".

A su vez los estudiantes ampliarán su mapa de opciones conociendo las empresas de dentro de nuestra región que es "muy rica y con muchísimas potencialidades".

Así las cosas -defiende- "estamos aquí para ayudar al desarrollo productivo de la región, para ayudar a ser todavía más competitivos". En esta cita "las empresas podrán preguntar, consultar, lanzar retos novedosos a nuestros estudiantes y a nuestros grupos de investigación y que ellos se acerquen también a las empresas y busquen una investigación aplicada al desarrollo de nuestra región".

En el acto ha participado también el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, así como el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis.

"CAMINAR JUNTOS"

De Luis ha destacado la importancia de este evento tanto para la FER como para la UR porque "estamos destinados a compartir espacios e incluso a trabajar juntos, necesitamos caminar juntos para la búsqueda y la captación del talento y del conocimiento, tan importantes para el mundo de la empresa".

Por ello, insiste, "necesitamos estar muy cerca e intentar, además, que ese talento que se forma en esta Universidad se quede en empresas de la zona y podamos hacer crecer a nuestras empresas".

"Esperamos que sea muy enriquecedor para todo el mundo, que realmente haya una gran jornada y que el 'One to One' sea una manera de que cada año, al menos, contactemos las dos realidades, la universitaria con la empresarial".

Entre las empresas que participan en este encuentro se encuentran; Arisa, Auxiliar Conservera, Bodegas Bilbaínas, Brasmar Group, Caja Rural de Navarra, Calzados Victoria, Conservas Emperatriz, Grupo Elastorsa, Grupo Garnica Plywood, Grupo La Grajera, Ibercaja, IMEL Electricidad Inteligente, Intranox-Talleres Ruiz, IR Soluciones Kraft Heinz, Lácteos Martínez, NOVEX, PwC. RIAM-GNOSS, Rioja Nature Pharma, SACESA Selección, SDI, Standard Profil, Starglass y Vivanco.

Además, otras 18 empresas y asociaciones sectoriales de la FER han solicitado reunirse con 21 grupos de investigación de la Universidad de La Rioja en un total de 47 encuentros en los que se darán a conocer los trabajos o proyectos que están desarrollando actualmente estos grupos y que puedan tener una aplicación a la actividad de la empresa.