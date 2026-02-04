Un taller sobre instalaciones y equipos en atmósferas explosivas (ATEX) para iniciar la oferta formativa del Gobierno

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, inaugura el taller ‘Inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos ATEX’, - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, día 4, que "por primera vez el Gobierno de La Rioja incluye en su oferta formativa de prevención de riesgos laborales una propuesta que busca reforzar la seguridad de las personas trabajadoras en atmósferas explosivas (ATEX), que son entornos en los que cualquier detalle puede marcar la diferencia".

León ha incidido, durante la inauguración del taller impulsado por la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, que supone la primera de las acciones formativas previstas, "en la importancia de gestionar instalaciones y equipos en mezclas de aire con sustancias inflamables, como gases, vapores, líquidos o polvos combustibles, con riesgo de combustión rápida en caso de ignición".

De hecho, ha informado de que entre 2021 y 2024, La Rioja registró una docena de accidentes de trabajo en este tipo de atmósferas y tres de ellos fueron mortales. En este contexto, la consejera ha señalado que algunas de las actividades peligrosas, que pueden generar una atmósfera explosiva, "están relacionadas con las reacciones químicas, la molienda, el transporte de materiales, los trasvases, el pulido, el horneado, la limpieza y mantenimiento de equipos, o la manipulación de materia orgánica en descomposición".

En el Gobierno de La Rioja, "situamos la prevención y la formación en el centro de nuestras políticas públicas". "La Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 2028 nos guía en este camino. Y lo hace con una visión moderna, inclusiva y orientada a la excelencia, que se concreta en ayudas a las empresas, en acuerdos con los agentes sociales y en una programación formativa amplia, rigurosa y accesible", ha concluido.

El taller, dirigido a directivos, técnicos de mantenimiento, producción y montaje de instalaciones, mandos y responsables que asumen la gestión de la prevención en las empresas, ha buscado facilitar la identificación de aquellos puntos críticos que pueden afectar a la seguridad del material instalado, convirtiéndolo en fuente de ignición.

Esta iniciativa formativa, en la que colabora FREMAP, ha sido impartida por el ingeniero químico e ingeniero técnico Industrial, así como técnico superior en PRL, Juan Manuel Cano, y por la ingeniera técnica industrial especializada en Química Industrial y técnica superior en PRL, María Jesús Fernández. Cano es, además, máster en Ingeniería de protección contra incendios por la UNED; certificado INERIS para diseño, mantenimiento e inspección de instalaciones eléctricas en zonas ATEX; y certificado IECEx 001.

Por su parte, Fernández es también inspectora de instalaciones en zonas clasificadas ATEX y máster en Ingeniería de protección contra incendios por la UNED. La seguridad frente a atmósferas explosivas está regulada por el Real Decreto 681/2003, que las define y establece medidas para proteger a los trabajadores.

MEDIDAS EN LAS EMPRESAS

Con objeto de prevenir las explosiones y de proporcionar una protección contra ellas, el empresario debe tomar medidas de carácter técnico y/u organizativo en función del tipo de actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos siguientes:

- Impedir la formación de atmósferas explosivas actuando sobre las sustancias (sustitución), sobre la mezcla (captación, ventilación, limpieza, inertización) y/o sobre el proceso (identificación de puntos vulnerables, aislamiento, transporte, detección).

- Cuando la naturaleza de la actividad no lo permita, evitar la ignición de atmósferas explosivas (actuando sobre el proceso y/o sobre los equipos y materiales a utilizar).

- Atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Estas medidas se deben combinar o completar, cuando sea necesario, con medidas contra la propagación de las explosiones.

El Servicio de Salud Laboral dependiente de la Dirección General presentó una primera previsión de 33 acciones formativas, susceptible de modificación posterior, una circunstancia que será comunicada previamente y publicada en el portal web de Salud Laboral. Estas propuestas se alinean con la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, que busca garantizar entornos laborales seguros, saludables y dignos, como condición indispensable para el progreso colectivo y la cohesión social.