Talleres, cursos, conciertos, filosofía y exposiciones, actividades de febrero en La Gota de Leche

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche llena el calendario de febrero con actividades para jóvenes de Logroño. Un taller de composición musical, un curso de iniciación de Illustrator, el café filosófico o el concierto de combo del IES Cosme García son algunas de las actividades que este centro juvenil municipal ha programado para el mes de febrero.

La Gota de Leche continúa con su agenda por y para los jóvenes de Logroño con una programación muy variada, que busca satisfacer las necesidades y demandas de los jóvenes de la ciudad.

Estas actividades ofrecen no sólo entretenimiento, sino cultura, formación accesible, medios y un espacio en el que desarrollarse y crecer.

Los cursos y talleres de febrero arrancan el 14 de febrero con un 'Taller de cocina para enamorados... o no'. Será a las 11,30 horas y tiene un coste de 5 euros. Las inscripciones se abrirán el día 2 de febrero. Los días 16, 17 y 18, de 19,00 a 20,30 horas, tendrá lugar la segunda parte del curso 'Composición Musical', con un coste de 6 euros, plazas limitadas e impartido por Diego M. Continente.

El día 17 de febrero, a las 18,00 horas, se impartirá una charla sobre 'Programas europeos para la juventud', en el que se darán a conocer los principales programas ofrecidos desde Europa para fomentar la movilidad de los jóvenes.

En materia tecnológica, los días 18 y 19, de 19,00 a 20,30 horas, se impartirá un curso de 'Iniciación a Ilustrator' con un precio de 4 euros.

Un 'taller de juegos modernos' también tendrán su espacio en La Gota de Leche el día 21 de febrero, a las 18,15 horas. Aunque la actividad es gratuita, es necesario realizar una reserva a partir del día 2.

Siguiendo con música, los días 23, 24 y 25 de febrero habrá un 'Taller de mezcla' con un precio de 6 euros y 8 plazas disponibles. Los mismos días, de la mano de cibervoluntarios tendrá lugar el curso 'Aprende en Internet: encuentra tu formación', es gratuito, está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años y las inscripciones arrancan el 22 de enero a través de un formulari

También en materia laboral, La Gota de Leche ofrece de manera gratuita el 'Taller red de puntos: cómo hacer tu primer currículum', que tendrá lugar el 25 de febrero.

FILOSOFÍA Y MÚSICA

Como cada mes, no puede faltar en La Gota de Leche el Café filosófico, coordinado por Marina Rodríguez. Será el sábado 21 de febrero de 12,00 a 13,30 horas, es gratuito e incluye café para los asistentes. Se trata de un encuentro donde impera el diálogo, en el que se busca el pensamiento crítico y hacer filosofía. Las inscripciones se abren el 2 de febrero.

En cuanto a la música, este mes destaca el 'Concierto de Combos IES Cosme García' el jueves 12 de febrero a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El día 20 habrá también un masterclass bajo el título 'La guitarra en la música moderna' dentro del Festival 'The guitar Family'. Las plazas para esta cita ascienden a 50, y aunque es gratuito, es necesario realizar una reserva previa en lagota.es desde el 19 de enero.

Las inscripciones se pueden realizar en las webs lagota.es y lojoven.es.

Asimismo, La Gota de Leche cuenta con el email de contacto lagota@logrono.es

EXPOSICIONES Y SERVICIOS PERMANENTES

El lunes 2 de febrero arrancan las exposiciones fotográficas en La Gota de Leche. Hasta el día 27 se podrá visitar en el Patio Central la exposición 'Países Bajos', una muestra con fotografías tomadas por Manuel Quies durante un verano de trabajo en el sur de este país. Hasta el día 26 estará disponible en el Pasillo de Exposiciones la muestra de Alejandro Ureña, 'Berhoña'.

Y hasta el último día del mes se podrá disfrutar también de Experiencias de la viajateca: 'Encuentros que cultivan recuerdos', de los alumnos de 2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística del IES Batalla de Clavijo. Esta exposición estará ubicada en el Pasillo Exposiciones Planta Baja.

Asociado a esta exposición hay programada una 'Tertulia viajera' el miércoles 18 de febrero a las 20,15 horas.

La Gota de Leche destaca por ser un espacio de servicio para la juventud de Logroño, con asesorías en diversas materias, así como diferentes servicios estableces siempre disponibles, como la cesión de espacios, el préstamo de materiales, el intercambio de idiomas o la jugoteca.