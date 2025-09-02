Talleres, exposiciones y una feria para los amantes del cómic, el manga y la ilustración, en el II Festival RiojaCómic - GOBIERNO DE LA RIOJA

Del 3 al 5 de octubre, contará con artistas, dibujantes y escritores como Bea Lema, Max, Pedro Espinosa, Antonia Santolaya o Manuel Romero

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Festival RiojaCómic volverá a reunir, del 3 al 5 de octubre, en nuestra región a reconocidos profesionales del mundo del cómic, el manga y la ilustración.

A través de un intenso programa, amantes de todas las edades de este género podrán disfrutar de numerosos talleres, exposiciones, conferencias y de una novedosa feria del cómic, que permanecerá abierta en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), entidad promotora del festival.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, han presentado este martes las diferentes actividades que ofrecerá la segunda edición de un festival con la que el Gobierno de La Rioja, como ha destacado el consejero, "quiere fomentar la existencia de una cita anual en la región en torno al noveno arte, tanto a nivel de creadores como a nivel de lectores".

"Una iniciativa -ha añadido Pérez Pastor- donde, a través de este medio de expresión, los jóvenes y no tan jóvenes pueden encontrar un punto de reunión transgeneracional muy importante".

El consejero ha continuado definiendo el cómic como "un medio de expresión maduro y con una gran potencia comunicativa, capaz de transmitir desde una historia ligera hasta las reflexiones más profundas de corte ensayístico, pasando por notables ejemplos memorialísticos o de indagación formal".

Más de 20 citas concentradas en un intenso fin de semana componen un festival en el que riojanos y visitantes podrán adentrarse en el mundo del cómic, el manga y la ilustración de la mano de numerosos profesionales del género y desde diferentes puntos de vista. Así, a través de conferencias, talleres o charlas, el festival contará, entre otros, con la participación de Bea Lema y Max, Premios Nacionales de Cómic de 2024 y 2007.

El festival se presenta en un formato, que como ha destacado Alcaide, "surge de la estrategia de movilidad que nos hemos marcado este año para facilitar el acceso a todas las personas que quieran acudir".

Por ello, la Biblioteca de La Rioja, la Esdir y el IRJ, como ha confirmado Alcaide, "serán los tres vértices" de un festival en el que habrá una destacada presencia de artistas riojanos como la narradora visual Antonia Santolaya, autora de la imagen de este año del festival; los ilustradores y guionistas, Pedro Espinosa y César Herce; o el dibujante Manuel Romero, Premio del Festival Internacional de Cómic de Barcelona por su novela gráfica sobre Francisco de Goya.

Mikoto, referente nacional del cosplay; o la empresa AK Interactive, se unirán al cartel con sello riojano que, por primera vez, ofrecerá una feria del cómic en la que, en la sede del IRJ, el viernes, de 17 a 20 horas; y el sábado y el domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, se reunirán diferentes editoriales, tiendas, revistas e ilustradores de la región, y a todas aquellas empresas o personas que estén interesadas en participar ya que la feria, como ha indicado Alcaide, "continua abierta a nuevos participantes".

Algunos de los participantes que ya han confirmado su asistencia son las editoriales riojanas Pepitas de Calabaza, Aloha y Fulgencio Pimentel, los artistas Jorge Ochagavía y Tris, la Asociación Aventum, la revista Fábula o la Trapería de Klaus.

EL PROGRAMA.

El festival comenzará el jueves 2 de octubre, a las 9,30 horas, con la primera convocatoria de talleres para escolares que ofrecerá Manuel Romero.

En concreto, esta actividad está dirigida a los alumnos de 6º de Primaria y para poder participar en alguno de los cuatro pases de 45 minutos que se proponen, con una capacidad de 25 alumnos por sesión.

Como ha explicado Alcaide, los centros escolares interesados deberán reservar desde el 10 de septiembre el taller a través de la página web www.irj.es. Estos talleres también se desarrollarán el viernes 3 de octubre en el mismo lugar, la sede del IRJ.

El programa continuará ese mismo jueves, a las 10,30 horas, con la inauguración oficial de la exposición 'Los tebeos de humor de mi juventud', creada por el coleccionista e investigador Fernando Rodil, quien ha donado gran parte de su colección de más de 60.000 fascículos y 2.000 colecciones completas a la Biblioteca de La Rioja.

Será en este espacio y a las 18 horas cuando Max, nombre artístico de Francesc Capdevila, sinónimo de revolución gráfica, libertad creativa y una voz crucial dentro del cómic español contemporáneo, ofrezca la charla 'Los cómics de mi vida', abierta al público que desee escuchar al autor de personajes tan memorables como Gustavo, Peter Pank o Bardín.

Otra de las destacadas presentaciones que ofrecerá esta segunda edición del festival tendrá lugar el viernes 3 de octubre, a las 19,30 horas, en el IRJ donde Espinosa y Herce presentarán una de sus últimas creaciones, un cómic que rinde homenaje al ilustre político riojano Sagasta y ha sido editado con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos (IER).

Esa misma jornada de viernes el salón de actos de la Esdir acogerá las conferencias de Max, a las 10 horas, y de Marina González y Paula Fingerspit Ruiz, el talento creativo detrás de Deconstructeam, una oportunidad para conocer, a partir de las 12 horas, la creación y consolidación de esta empresa, una joya del desarrollo independiente de videojuegos.

Además, entre otras citas, el sábado 4 de octubre a las 12,30 horas, tendrá lugar en el IRJ la presentación de 'Hotel Florida' a cargo de Antonia Santolaya y Carlos G. Santa. También se podrá conocer, el domingo a las 13,30 horas, el proyecto Erveca, el tándem creativo formado por Samuel Noal e Isabel López para reinventar el modo de conectar a la juventud con el medio rural de los videojuegos.

A lo largo del sábado y el domingo, 4 y 5 de octubre, el IRJ acogerá diferentes talleres dirigidos por Max, Bea Lema, la empresa riojana AK Interactive, Deconstructeam o los talleres de viñetas riojanas que impartirá Pizarrín.

Para participar en estos talleres ya está abierta la inscripción en la página web www.irj.es donde además se puede consultar con detalle toda la programación de II Festival RiojaCómic.