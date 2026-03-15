Los tambores y cornetas acercan el inicio de la Semana Santa a Clavijo

Tercera edición de 'Tambores&Cornetas' en Clavijo - EUROPA PRESS

CLAVIJO (LA RIOJA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'Tambores&Cornetas' ha acercado a la localidad riojana de Clavijo los sonidos habituales de la Semana Santa. Una iniciativa que organiza el municipio, en colaboración con el Gobierno riojano, siendo una experiencia cultural y sonora única en un entorno de excepción: los pies del castillo de Clavijo.

El evento no solo busca acercar la cultura musical de la Semana Santa a vecinos y visitantes, sino que nace como un reconocimiento explícito al trabajo de cofradías y cuadrillas.

A través de sus cajas, timbales, bombos y cornetas, estas agrupaciones mantienen vivos valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto, fundamentales en la identidad de las estaciones de penitencia que recorren La Rioja.

REFERENTES

La apertura de la jornada se ha desarrollado con actuación de la banda de la Cofradía del Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Logroño, en la pista polideportiva de La Unión, que ha dado paso a la comida popular en Clavijo.

A continuación, ha tenido lugar el certamen principal, comenzando Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía del Santísimo Sacramento (Autol), a la que han seguido la Agrupación Musical '7 Claves' (Logroño). Posteriormente, ha intervenido la Banda de Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores (Logroño).

Las actuaciones grupales las han cerrado la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de La Asunción (Murchante), y el Grupo de los Padres Escolapios de Logroño.

Finalmente, las cinco bandas han tocado 'La Calandina', una tema destacado en la Semana Santa que procede de la localidad turolense de Calanda, para, posteriormente, recorrer, poniendo música, las calles del municipio. Una degustación ha dado por finalizada la tercera edición de este ya consolidado evento.