La tasa de criminalidad se mantiene en La Rioja sobre 2024, con 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de criminalidad en La Rioja se situó el año pasado en 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de la media de España que fue de 50,4, de acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al año 2025.

De este modo, de acuerdo con estas cifras que ha dado a conocer este jueves la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el 2024 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

Durante el año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 12.004 infracciones penales, un 0,7% más que las 11.939 registradas en el año 2024.

De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, la criminalidad convencional ha descendido un -5,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (año 2024: 9.627 infracciones penales conocidas; año 2025: 9.094).

Por contra, se considera "significativo" una vez más el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +26,8% (año 2024: 2.312 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; en el año 2025: 2.932).

De este modo, al igual que en los tres primeros trimestres del 2025, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma.

En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 148 en el año 2024 por 111 en el año 2025.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 44,2% frente al 42,1% al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 299, lo que supone 8 puntos más que en 2024.

DATOS CONCRETOS.

En concreto, por tipología penal de la criminalidad convencional, se registraron el año pasado 3 homicidios dolosos y asesinatos consumados, por 6 de 2024; y 5 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativas, por los 10 del año precedente. En ambos casos, con un descenso el 50%.

Hubo 249 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumulturia, un 1,6% más que los 245 de 2024; 120 delitos contra la libertad sexual, por los 113 de 2024, es decir, un 6,2% de aumento, de los que 15 fueron agresiones sexuales con penetración -misma cifra que en el año anterior-.

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hubo un 20,6% menos, con 596 registrados -frente a los 751 de 2024-, de los que 491 fueron en domicilios, un 16,5% menos que los 580 del año precedente.

Los hurtos bajaron un 9,2%, de 2.720 a 2.470; las sustracciones de vehículos aumentaron de 71 a 78 -un 9,9% más-; el tráfico de drogas se incrementó un 42%, de 82 a 115 casos; el resto de criminalidad convencional bajó un 3%.

En el caso de la cibercriminalidad, hubo 2.458 estafas informáticas -un 31,6% más que las 1.868 de 2024- y, en el apartado de otros ciberdelitos, 474, lo que supone un 6,8% más sobre los 444 del año anterior.

LOGROÑO Y CALAHORRA.

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se incrementa hasta el 39,4%, cifra superior a la registrada al concluir el año 2024 (37,0%).

A lo largo del 2025, en Logroño se registró un mínimo descenso (-0,1%) de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (4.448 delitos en 2024 y 4.445 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente al concluir el año 2025 con un 36,3%: 1.142 infracciones penales cometidas en/por medio ciber en el año 2024 por 1.557 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, mientras que en el año 2025 queda fijada en 46,5%.

En Calahorra, si comparamos respecto al año 2024, la criminalidad convencional ha bajado un 19% (1.194 al cierre del 2024 frente a las 967 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 17,8%, 180 delitos cometidos en/por medio ciber en 2024 frente a 212 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.