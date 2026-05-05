La tasa de paro del 7,44 % en La Rioja es la menor cifra desde el año 2008

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de abril en La Rioja. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado hoy, 5 de mayo, los datos del mercado de trabajo en la Comunidad durante el pasado mes de abril, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sitúan a La Rioja como la quinta Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo, a casi dos puntos de la media nacional (9,43 por ciento).

Salinas ha afirmado que "nos encontramos con el mejor dato de un mes de abril desde el año 2008" y ha destacado que durante el último mes el paro ha descendido en todos los sectores. En concreto, 152 desempleados menos en Servicios, 76 menos en Agricultura, 27 menos en Construcción, 17 personas menos en el sector Industria y 12 menos dentro del colectivo Sin Empleo Anterior.

En el último año, el número de personas desempleadas registradas en las Oficinas de Empleo de La Rioja ha descendido en 285 personas (-2,29 por ciento) respecto al mes de abril de 2025. La tasa de paro ha descendido en 0,19 puntos (7,64 por ciento) y esta reducción se produce en los sectores de Agricultura, con 108 personas desempleadas menos; 79 menos en Construcción; 65 personas menos entre el colectivo Sin Empleo Anterior y 45 personas desempleadas menos en Servicios. Sin embargo, en el sector de la Industria, el número de desempleados sube levemente en 12 personas.

LA MENOR TASA DE PARO FEMENINO EN ABRIL DE LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS

Por sexos, la directora general de Empleo ha informado de que el desempleo masculino se sitúa en 4.777 personas, al disminuir en 190 en el último mes (-3,83 por ciento), mientras que el femenino, con una cifra de 7.380 personas desempleadas, baja en 94 (-1,26 por ciento) respecto al mes de marzo. La tasa de paro masculina se sitúa en La Rioja en 5,50 por ciento a 1,58 puntos de la media nacional (7,08 por ciento) y la tercera más baja del país; mientras que la tasa de paro femenina es de 9,67 por ciento, la quinta más baja del país, a 2,37 puntos de la media nacional (12,04 por ciento) y "la más baja de un mes de abril desde el año 2004 en La Rioja", ha subrayado Salinas.

En el último año, el desempleo masculino ha descendido en 155 personas (-3,14 por ciento) mientras que el femenino ha bajado en 130 desempleadas (-1,73 por ciento). El desempleo femenino se ha reducido en La Rioja a casi la mitad desde su pico del año 2013, cuando se situaba en 14.508 personas desempleadas, con una tasa de paro del 18,57 por ciento.

Salinas ha reconocido que "el desempleo femenino mantiene la senda descendente en un contexto de impulso a la contratación, formación y conciliación". Durante el pasado mes de abril, el desempleo también ha descendido en todas las franjas de edad, con 127 jóvenes parados menos menores de 30 años; 103 personas desempleadas menos entre las personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años; y 54 menos entre los mayores de 45 años.

Durante el último año, la evolución del paro registrado también ha disminuido en los tres grupos de edad: 161 personas desempleadas menos con edades comprendidas entre los 30 y 44 años; 90 menos entre las personas con 45 años o más; y, por último, 34 menos entre los jóvenes menores de 30 años.

MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS DESDE 2004

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, la directora general de Empleo ha calificado de "muy favorable" el comportamiento del empleo en este último mes, con "la mayor cifra de afiliados en La Rioja de un mes de abril desde el año 2004". En concreto, se han registrado una media de 143.329 personas afiliadas, de las que 118.979 corresponden al régimen general y 24.350 al especial de autónomos. Respecto al año anterior, nuestra Comunidad ha aumentado en 2.225 (1,58 por ciento) el número de personas afiliadas a la Seguridad Social y respecto al mes anterior, hay 824 más (0,58 por ciento).

En cuanto a la contratación, Salinas ha indicado que el número de contratos registrados en La Rioja durante el pasado mes de abril ha alcanzado la cifra de 8.577, lo que supone un aumento de 434 contratos (5,33 por ciento) respecto a marzo. En los últimos doce meses se han firmado 1.547 contratos más (22,01 por ciento). Del total de los contratos firmados en abril en La Rioja, 2.967 son indefinidos, suponiendo un 34,60 por ciento del total, mientras que 5.610 son de carácter temporal. Por sectores, el mayor número de contratos formalizados durante el pasado mes se ha producido en Servicios (5.025), seguido de Agricultura (1.628), Industria (1.592) y Construcción (332).