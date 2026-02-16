Teatrea reúne 15 propuestas para el público "más exigente" que incluyen teatro sensorial y sombras

Plenilunio, de la Fàbrica de Paraules abre la programación - TEATREA

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación de Teatrea de este año reunirá quince propuestas que incluyen teatro sensorial y sombras, entre otros, pensadas para el público infantil, "el más exigente, porque no disimula", ha declarado su director artístico, Fernando Moreno.

Un público que "no concede tregua ni aplaude por compromiso" y que hace, ha indicado Moreno en rueda de prensa junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, que el teatro infantil "no sea un género menor".

"Los niños y las niñas recuerdan la verdad esencial del teatro, o sucede o no sucede. Y cuando sucede ocurre algo extraordinario. Sucede que una sala entera viaja sin moverse del asiento", ha relatado.

Uno de los "pilares" de este festival es que, en él, "el arte se convierte en lenguaje común entre generaciones" y, por eso, está dirigido "a los niños y a las niñas, pero también a los padres y a las madres que vienen con ellos".

Así, en un tiempo acelerado donde las pantallas "fragmentan la atención y las prisas marcan el ritmo", Teatrea propone lo contrario, "detenerse, mirarse, escuchar juntos, respirar al mismo compás".

Se trata, ha detallado Iturriaga, de quince propuestas, de diez compañías, en ocho localidades pensadas para niños de entre dos y doce años.

Se realizarán en Logroño (la Sala Gonzalo de Berceo); San Asensio (Auditorio); Arnedo (Teatro Cervantes); Ezcaray (Real Teatro); Nájera (Cine Doga); Autol (Auditorio Municipal); Fuenmayor (Teatro Gran Coliseo); y Alfaro (Sala Florida).

'Plenilunio', de la Fàbrica de Paraules (Valencia) abre el festival el 28 de febrero; un espectáculo de teatro sensorial para la primera infancia, ha explicado el director artístico del festival, "en una experiencia poética sobre el nacimiento y el vínculo".

"Creo que hemos apostado por hacer una programación muy enfocada en todos los públicos, pero especialmente en las primeras edades porque creemos que tenemos que volver a reconectar con el público desde el principio", ha dicho.

Moreno se ha detenido en 'Check Out', de Adrián Conde, "un espectáculo de comedia visual con lenguajes de clown y cine mudo que reflexiona con humor y con ternura sobre el ritmo acelerado de la vida".

'Sum', de la compañia Baychimo Teatro, desde Castilla y León, ofrece un espectáculo de sombras que explora la identidad y las emociones a través de "una propuesta visual delicada y sugerente".

El 28 de marzo cierra Teatrea 'Grillos y luciérnagas', de la compañía La Machina Teatro, desde Cantabria, "un espectáculo poético para los más pequeños que explora la noche, sus sonidos y su misterio".

Iturriaga ha enmarcado Teatrea dentro de la estrategia cultural del Gobierno regional, recordando que se suma a otras iniciativas ya presentadas en las últimas semanas y que configuran "una programación cultural para todos".

Las entradas podrán adquirirse, a partir de mañana, al precio único de 5 euros a través de la página web y en la taquilla virtual y presencial de cada espacio desde una hora antes del inicio de la función, hasta completar aforo.