El teatro Bretón de Logroño acoge este fin de semana danza, teatro y un espectáculo familiar

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teatro Bretón de Logroño se llena de arte este fin de semana con espectáculos para todos los públicos. Ballet, teatro y poesía para los más pequeños con el poemario de Gloria Fuertes.

El viernes, 20 de febrero a las 20,00 horas, llega el Ballet de Lucía Lacarra, con 'Lost Letters (Cartas perdidas)', un espectáculo que transforma una historia real en un guion y argumento original para ballet.

El 'Lucía Lacarra Ballet' es una nueva y apasionante iniciativa que fusiona la destreza artística y la visión creativa de Lucia Lacarra con la belleza y el poder del ballet clásico.

La producción cuenta con más de diez bailarines sobre el escario y tiene una duración de 70 minutos aproximadamente. El precio de las entradas va desde los 8 hasta los 20 euros.

El sábado, 21 de febrero, a las 20,00 horas, Sergi López se enfrenta en solitario al público con el monólogo 'Non Solum'. Una pieza que celebra 20 años en los escenarios y que se ha convertido en un referente, tanto por su profundidad como por su originalidad.

El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y el precio oscila entre los 8 y los 18 euros.

Para finalizar la semana, el domingo 22 de febrero a las 18,30 horas, es el turno de los más pequeños, con 'A la gloria con Gloria Fuertes'. Se trata de una dramaturgia de clown sobre el poemario de Gloria Fuertes con música en directo.

Es la tercera parte de la trilogía: 'De viaje por Gloria Fuertes', 'Alegría, palabra de Gloria Fuertes', que recibió el premio MAX 2011 a mejor espectáculo para niños. La función, escrita por Marta Torres, está pensada para niños y niñas a partir de 5 años y tiene una duración de una hora.