El Teatro Bretón ofrece esta semana 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, con Anabel Alonso en escena - TEATRO BRETÓN

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón presenta esta semana una obra de teatro de gran potencial escénico, 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, una representación que conmueve por la profundidad psíquica de su protagonista, que interpreta Anabel Alonso.

El sábado 17 de enero, a las 20 horas, se podrá disfrutar de la obra de teatro 'La mujer rota', dirigida por Heidi Steinhardt, de 1 hora y media de duración.

Nochevieja. Murielle está en su casa, sola. Los ruidos de la calle y los gritos de sus vecinos celebrando le impiden conciliar el sueño. En esa vigilia, los recuerdos se enfrentan a un presente desolador y a un futuro aún menos prometedor.

Lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte.

Su verdadera tragedia -que también es comedia- ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija.

Por otra parte, el domingo 18, a las 19,30 horas, se proyectará la película 'Kontinental 25', dentro del ciclo de Cine en Versión Original.

Se trata de una película de Radu Jude, que recibió el Oso de Plata al mejor Guión en la Berlinale 2025 y el Premio AISGE a la mejor actriz, en el Festival Internacional de Cine de Gijón.