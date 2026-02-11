El Teatro Bretón vuelve esta semana con flamenco, teatro y cine en versión original

Archivo - 'Un tranvía llamado Deseo' - TEATRO DEL SOHO/ELENA C.GRAIÑO - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón presenta esta semana una programación con eventos para todos los públicos que destaca por su gran calidad. Flamenco, teatro de primer nivel y cine en versión original.

El jueves 12 de febrero, a las 20 horas, regresa el flamenco al Teatro Bretón con el espectáculo de Lela Soto "Sordera".

La joven, es una de las voces jóvenes herederas de La Casa de "Los Sordera" y fue galardonada en 2017 con el Premio Nacional de Cante Joven Antonio Mairena.

Lela Soto impregna en su música un flamenco más vanguardista, y en su voz también se aprecian influencias del Jazz, Blues, Salsa o R&B, a través de artistas como Whitney Houston o Beyoncé.

El viernes 13, a las 20 horas, llega el clásico 'Un tranvía llamado deseo' al teatro municipal.

Se trata de una de las cumbres de la dramaturgia del siglo XX, un clásico incuestionable que resulta hoy, más de setenta años después de su estreno, absolutamente moderno y contemporáneo.

Nathalie Poza, Pablo Derqui, María Vázquez, Jorge Usón, Rómulo Assereto, Mario Alonso y Carlos Carracedo, son los artistas encargados de dar vida a los personajes de este espectáculo que durará 2 horas y 45 minutos con descanso. El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 24 euros.

El domingo 15, a las 19,30 horas, sesión de cine en versión original con la emisión de la película 'Viet and Nam'.

Filmada en 16 mm y con un espléndido diseño de sonido, Truong Minh Quy, extrae momentos de extraordinaria belleza y sensibilidad del vínculo de sus protagonistas.

Prohibida en su país de origen, la película está siendo celebrada también en otros festivales como Toronto o Nueva York. La película tiene una duración de 129 minutos y tiene un precio de 5.50 euros.