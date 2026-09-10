Teatro y cine documental este fin de semana en el Teatro Bretón

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LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño vuelve este fin de semana con teatro y cine documental para llenar sus butacas. 'Wanted (se busca)' el sábado 12 de septiembre, con el artista Edu Soto y el domingo, el documental 'La flor del almendro'.

El sábado 12 de septiembre, a las 20 horas, llega al Teatro Bretón 'Wanted (se busca)' de Edu Soto. Una obra que consolida a su protagonista como un artista total: canta, baila, toca instrumentos, encarna personajes disparatados y, junto a Isaac Pascual, crea música original en directo.

Se trata de un soliloquio teatral en el que se interpretan una decena de personajes en un texto afilado que nos hace reír, y, quizás, cuestionarnos nuestras propias contradicciones.

Tras una profunda conexión con su perro, el protagonista comienza a adoptar sus características, desencadenando una hilarante trama que nos llevará a cuestionar nuestra propia humanidad.

Bajo la dirección de Carles Alfaro, el talento cómico de Edu Soto y su capacidad para improvisar harán al espectador pasar una noche inolvidable. La obra tiene una duración de una hora y media y las entradas se pueden adquirir por un precio entre 9 y 22 euros.

CINE DOCUMENTAL.

El domingo 13 de septiembre, a las 20 horas, se emite en el teatro municipal el documental 'La flor del almendro' bajo la dirección de Jesús Rocandio.

Se trata de un documental de autor que parte del fusilamiento del alcalde republicano de Alcanadre, asesinado en el verano de 1936.

El hallazgo de un almendro creciendo sobre su pecho al ser exhumado se convierte en símbolo y eje del relato en que la búsqueda de verdad se entrecruza con el hallazgo de las sinrazones de un tiempo aciago.

El filme dura 74 minutos y cuenta con un precio único de 4 euros.