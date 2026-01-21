Teatro, circo y cine en versión original este fin de semana en el Bretón de Logroño

Archivo - Fachada Teatro Bretón de los Herreros - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón continúa esta semana con una atractiva programación que acerca al público propuestas de gran calidad artística, combinando teatro, circo contemporáneo y cine europeo en versión original.

Así, el viernes 23 de enero, a partir de las 20 horas, se podrá disfrutar de 'Testigo de cargo', de Agatha Christie. Considerado el primer thriller judicial de la historia, este clásico de la gran dama del misterio plantea un apasionante juego de verdades y mentiras en el que todos los personajes esconden secretos.

Londres, 1947. El asesinato de una viuda solitaria sacude la ciudad. Leonard Vole es el principal sospechoso y su defensa recae en el célebre abogado Sir Wilfrid Robarts, que se enfrenta a un caso prácticamente imposible. Todo parece perdido cuando la esposa del acusado testifica contra él, pero el juicio aún guarda giros inesperados.

El sábado, 24 de enero, a las 19 horas, el circo contemporáneo de 'Urbasa' llega con una potente propuesta visual y musical. Se trata de un espectáculo sin texto y para todos los públicos que combina circo contemporáneo y música en directo.

Los txalapartaris de Hutsun y el artista de circo Ortzi proponen una experiencia de gran potencia visual, con acrobacias al ritmo de la txalaparta.

Inspirado en la sierra de Urbasa, el montaje reflexiona sobre la relación entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza, reivindicando el regreso a un planeta en equilibrio.

Por último, el domingo, 25 de enero, a las 19,30 horas el cine en versión original cierra el fin de semana con la película francesa 'Recién nacidas'.

Se trata del último trabajo de los dobles ganadores de la Palma de Oro, los hermanos Dardenne que ofrecen una mirada tierna y profundamente humanista sobre cinco madres adolescentes que viven en un centro de acogida en Lieja.

Cinco historias paralelas que abordan la maternidad desde la precariedad, la ausencia de apoyo, el abandono o el maltrato, siempre desde el optimismo y la fe en la humanidad que caracteriza a sus directores.