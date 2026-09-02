El Teatro Ideal de Calahorra incluye en su programación de septiembre a diciembre teatro, humor y música

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LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teatro Ideal finalizará este 2026 con una programación que reúne teatro, música, humor, espectáculos familiares, galas y propuestas solidarias. "Está pensada para ofrecer a los calagurritanos y visitantes una amplia variedad de propuestas culturales durante los próximos meses. El teatro Ideal volverá a ser un punto de encuentro para disfrutar del teatro, la música, el humor y de espectáculos familiares. También el espacio para los colectivos de la ciudad", ha valorado la concejala de Cultura, Reyes Zapata.

Son 12 citas entre los meses de septiembre y diciembre en las que actuarán compañías y artistas nacionales, regionales y locales. La programación se abrirá el viernes 11 de septiembre, a las 20,00 horas, con la presentación de 'Partensya', el nuevo trabajo discográfico del grupo calagurritano Maladanza Ensemble. Un espectáculo que propone un recorrido por coplas, canciones y romances transmitidos a través de la tradición oral sefardí. Las entradas tendrán un precio único de 7 euros.

El viernes 18 de septiembre, a las 20,30 horas, tendrá lugar en el Ideal la gala de clausura de la XXVII edición del Festival de cortometrajes "¡CORTen!-Ciudad de Calahorra", organizado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). Durante la gala se entregarán los premios a los ganadores de esta edición. La entrada será gratuita y se entregarán un máximo de cuatro localidades por persona.

El Club Taurino de Calahorra celebrará su Gala de reconocimiento a personajes y figuras vinculadas al mundo del toro, en la que se homenajeará a personalidades e instituciones relacionadas con la tauromaquia. Será el sábado 26 de septiembre, a las 19,00 horas. La ceremonia estará amenizada por un concierto de flamenco a cargo del malagueño José de Chaparro. La entrada será gratuita, con un máximo de dos localidades por persona.

La programación de septiembre concluirá el domingo 27, a las 19,00 horas, con el teatro infantil 'Dibújame una palabra'. La obra cuenta la historia de Aisha, una niña que no puede asistir a la escuela y que se comunica mediante la palabra hablada y los dibujos. A través de su amistad con Nabid, ambos lucharán por aprender y reescribir su destino. La propuesta aborda el derecho a la educación, la resiliencia y la creatividad. Las entradas tendrán un precio único de 5 euros.

TEATRO, HUMOR Y MÚSICA PARA OCTUBRE

El sábado 3 de octubre, a las 20,00 horas, el grupo de teatro calagurritano Tagaste, bajo la dirección de Javier Gutiérrez, volverá al Ideal para representar 'Mujeres - Lo que callamos cuando no callamos' en la que dos hermanas -una abogada y una actriz- expresan aquello que en ocasiones quedó sin decir. Al día siguiente, domingo 4 de octubre, a las 19,30 horas, el grupo de teatro Candilejas de Autol llevará a escena en Calahorra 'Tres cosas hay en la vida'. La historia transcurre en el hotel Vivanco, donde una serie de personajes se dispone a disfrutar de un tranquilo fin de semana hasta que un asesinato ocurrido cincuenta años atrás vuelve a cobrar protagonismo.

El sábado 17 de octubre, a las 21,00 horas, será el turno del humor con los monólogos de Dani Fontecha y Gonzalo Jiménez. Fontecha, cómico, guionista y colaborador de El Hormiguero, compartirá escenario con el cómico navarro Gonzalo Jiménez, conocido por su espectáculo Sinvergonza. Ambos ofrecerán una noche de humor, complicidad, improvisación y diferentes estilos de comedia.

La ONG Teresiana FundEO presentará 'Norte y Sur unidos (La moda baila)' el domingo 18 de octubre, a las 19,00 horas. Un espectáculo destinado a sensibilizar sobre las desigualdades entre el norte y el sur y a apoyar este año a Porto Alegre, en Brasil. Combina un desfile de moda del comercio local con la participación del grupo de gimnasia rítmica Teresianas y un intermedio de castañuelas y abanico. Las entradas tendrán un precio único de 10 euros.

El sábado 24 de octubre, a las 20,00 horas, la peña recreativa El Sol celebrará su gala homenaje por el 50 aniversario. Cinco décadas de historia que incluirá homenajes, vídeos y distintas sorpresas. El acceso será gratuito.

Carlos Pérez Pascual subirá, de nuevo, al escenario del Ideal el domingo 25 de octubre, a las 19,00 horas, para presentar'A la luz de las velas'. Piano y voz se unirán en un espectáculo dedicado a la música mexicana, con rancheras y un homenaje a figuras como Chavela Vargas. El artista alfareño aportará un aire flamenco a las canciones en un formato íntimo, acompañado por un piano de cola y cientos de velas.

Octubre se despedirá con 'Madness', una propuesta fruto de la colaboración entre Yllana y Primital Brothers, el sábado 31, a las 20,00 horas. El show une humor y canto a capela para ofrecer una mirada disparatada sobre la tecnología, la vida cotidiana y las contradicciones del mundo actual.

El humor también estará presente en diciembre con el monólogo '¿Nos damos un viaje?', de Santi Rodríguez, el sábado 19 de diciembre, a las 20,00 horas. El humorista, actor y monologuista repasará con su particular sentido del humor las experiencias, anécdotas y decepciones relacionadas con los viajes y los destinos turísticos.

DESCUENTOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las entradas estarán disponibles el día 3 de septiembre a las 12,00 horas en la taquilla del teatro y a partir de las 14,00 horas online en www.citylok.com/teatroideal. Además, la taquilla del Ideal abrirá en septiembre el 10, 17 y 24 y en octubre el 1, 8, 15, 22 y 29.

También todos los días de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma. Como siempre habrá diferentes de descuentos en las funciones organizadas por el Ayuntamiento. Los menores de 30 años podrán acceder con la entrada joven por 4 euros en el segundo anfiteatro.

Las personas mayores de 60 años y quienes dispongan de carné joven*tendrán un 20 por ciento de descuento, mientras que las personas desempleadas podrán beneficiarse de un 50 por ciento de descuento, previa presentación de la tarjeta acreditativa.

Las personas en silla de ruedas podrán acceder a las plateas al precio general más económico del espectáculo, con un máximo de dos entradas por persona con discapacidad. Los descuentos no son acumulables y las personas que hayan adquirido entradas con descuento deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente en la entrada del teatro.