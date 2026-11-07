Teatro, talleres, conversaciones y actividades en familia, en el primer fin de semana de 'Cuéntalo de Cine' - CUÉNTALO

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer fin de semana de 'Cuéntalo de Cine' reúne en Logroño una amplia programación de conversaciones literarias, teatro, talleres creativos y espectáculos familiares que invitan a explorar las relaciones entre el cine y la literatura, recuperar historias del pasado y descubrir distintas formas de narración visual y sonora.

La programación de este sábado tendrá como protagonistas al actor Pepe Zapata y al cineasta Álex Montoya, que compartirán a las 12 horas, en la Biblioteca de La Rioja, la conversación Contar el olvido. Ambos abordarán su interés por la recuperación de la memoria histórica desde dos lenguajes artísticos diferentes: el teatro y el cine.

Pepe Zapata llevará esa misma tarde, a las 20 horas, al Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, la obra teatral 'El enterrador', mientras que Álex Montoya, que trabaja actualmente en la adaptación cinematográfica de 'El abismo del olvido', la novela gráfica de Paco Roca y Rodrigo Terrasa sobre la represión franquista y la búsqueda de las fosas comunes, impartirá un taller creativo durante el sábado y el domingo en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

El domingo, la literatura tomará el relevo con la conversación Historias de ida y vuelta, que reunirá a las escritoras Brenda Navarro y Katixa Agirre, a las 19 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, para reflexionar sobre la maternidad, los cuidados y la creación artística.

'EL ENTERRADOR', UNA HISTORIA SOBRE LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD.

Con dramaturgia y dirección de Gerard Vázquez, el actor Pepe Zapata presentará mañana sábado, a las 20 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, 'El enterrador', una obra de ficción de la compañía catalana Teatro de Dos inspirada en hechos reales de la Guerra Civil y la posguerra.

La propuesta parte de una historia recogida en distintos medios de comunicación, entre ellos el programa A vivir que son dos días, de la Cadena SER, a raíz de una investigación de la periodista Conchi Cejudo sobre las vivencias de varias personas durante aquel periodo. Entre ellas destaca Leoncio Badía Navarro, conocido como 'el enterrador de Paterna'.

Pepe Zapata interpreta a un republicano represaliado, condenado a trabajar en el cementerio de su pueblo y obligado a enterrar a sus propios vecinos y amigos. La historia que inspiró la obra relata cómo aquel hombre conservaba objetos personales y pequeñas botellas con los nombres de los fallecidos junto a sus cuerpos para facilitar su identificación en el futuro.

Como decisión artística y desde el respeto a las víctimas, 'El enterrador' evita mencionar lugares y personas reales y se convierte en un homenaje a quienes, desde el anonimato, trataron de preservar la memoria de los fallecidos.

LA CARPA DE FRANCIS ACERCA LOS ORÍGENES DEL CINE AL PÚBLICO FAMILIAR

El público familiar tendrá también su espacio en La Carpa de Francis, situada en el Centro de la Cultura del Rioja, con dos espectáculos que permitirán descubrir los orígenes del cine y antiguos sistemas de proyección.

Este sábado, a las 11, 13,30 y 18 horas, la compañía Teatro del Cuervo ofrecerá tres pases de El cinematógrafo. El domingo, a las 11 y 13,30 horas, será el turno de Lanterne. La linterna mágica, de la compañía Pájaros Pintados.

CONVERSACIÓN SOBRE MATERNIDAD, CUIDADOS Y CREACIÓN LITERARIA

El domingo, a las 19 horas, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, las escritoras Brenda Navarro y Katixa Agirre protagonizarán Historias de ida y vuelta, una conversación moderada por Regina López Muñoz sobre los espacios de diálogo y reflexión literaria que ambas autoras han compartido en torno a la maternidad, los cuidados y la creación artística.

En su primera novela, Casas vacías, la mexicana Brenda Navarro retrata la desesperación de dos mujeres que afrontan la pérdida y la ausencia de la maternidad desde realidades muy distintas. Por su parte, la vasca Katixa Agirre explora en Las madres no la culpa, las frustraciones y los discursos más habituales sobre la experiencia de ser madre.

La segunda novela de Navarro, Ceniza en la boca, ha sido adaptada recientemente al cine por el actor y director mexicano Diego Luna, mientras que Katixa Agirre ha publicado Servicio interior.

TALLER DE ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA Y CLASE MAGISTRAL

La programación del fin de semana se completa con dos propuestas formativas que permitirán al público conocer de cerca los procesos creativos de sus protagonistas.

El cineasta Álex Montoya impartirá el taller 'Cómo llevar a la gran pantalla un cómic y medio' de Paco Roca durante dos jornadas: el sábado, a partir de las 17 horas, y el domingo, desde las 10 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja.

Montoya repasará su trayectoria y explicará cómo pasó de realizar cortometrajes con guiones propios a debutar en el largometraje con la adaptación de una obra teatral. También abordará el proceso de creación de La casa, adaptación cinematográfica de la novela gráfica homónima de Paco Roca, y el trabajo que desarrolla actualmente para convertir en guion El abismo del olvido, la novela gráfica de Paco Roca y el periodista Rodrigo Terrasa.

Por su parte, la escritora mexicana Brenda Navarro ofrecerá el domingo, a las 16,30 horas, en la sala de conferencias del Ayuntamiento de Logroño, la clase magistral 'Yo vine a cantar una novela'. La sesión abrirá un espacio de debate sobre los distintos puntos de vista que intervienen en el proceso creativo y su relación con la escritura de novelas.

LA EXPOSICIÓN DEL DISEÑO A LA PANTALLA COMPLETA LA PROGRAMACIÓN

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge hasta el domingo 29 de noviembre la muestra 'Del diseño a la pantalla', un recorrido visual por más de veinte años de trayectoria del argentino Pablo Buratti, uno de los artistas de storyboard más destacados del cine español.

Organizada en el marco de Cuéntalo de Cine, la exposición permite descubrir dos disciplinas esenciales en la creación cinematográfica: el storyboard y el concept art, que transforman los guiones en imágenes antes del rodaje, anticipan la construcción de las escenas y facilitan el trabajo de los distintos departamentos de una producción. Como explica el propio Buratti, su trabajo es "el puente entre el sueño del guion y la realidad física del rodaje".