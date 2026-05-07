Técnicos desplazados a San Vicente de la Sonsierra valoran los daños tras un desprendimiento en el castillo - DIÓCESIS

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño ha alertado de un desprendimiento en el castillo de San Vicente de la Sonsierra que se ha producido esta mañana.

En estos momentos, los técnicos que se han desplazado hasta el lugar de los hechos están valorando y analizando los daños para evitar más derrumbes y que no afecten a la iglesia o a su torre.

Hasta el lugar han acudido también efectivos de los bomberos del CEIS y de la Guardia Civil así como miembros de la Diócesis y de la Consejería de Cultura, estos últimos para conocer de cerca la situación y tomar las decisiones oportunas. De momento, y a la espera de más información oficial, se desconocen las causas del derrumbe.

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