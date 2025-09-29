Telefónica abrirá en Logroño un Centro de Talento y Tecnología para acelerar la digitalización

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, sobre la apertura de un Centro de Talento y Tecnología para acelerar la digitalización - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, han mantenido hoy un encuentro institucional en el que han reafirmado su compromiso conjunto para impulsar la innovación, el talento y la transformación digital en la región. En el marco de esta reunión, Telefónica ha anunciado la creación de un Centro de Talento y Tecnología en Logroño que abrirá sus puertas en el último trimestre de 2025.

El centro se instalará en el edificio de Telefónica en la calle San Millán, un inmueble emblemático donde la compañía ya dispone de un centro avanzado de datos, de sus oficinas centrales en La Rioja y del principal nodo de la red de datos de alta velocidad y capacidad de la compañía en la comunidad. El nuevo espacio contará con 250 metros cuadrados y estará dedicado al desarrollo de aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica, con foco en la digitalización de procesos y la implantación de soluciones de gestión (CRM, ERP y otras) para clientes públicos y privados de toda España.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que "La Rioja está haciendo una apuesta de futuro por un sector estratégico para la economía digital como es el tecnológico. Y en ese contexto, donde el proyecto TechRioja es determinante, es fundamental que las empresas y principales actores de este ecosistema tech estén en La Rioja, y participen y confíen en nuestra región. Por lo tanto, toda iniciativa, como la que ahora abre Telefónica, apostando por La Rioja, facilitando la captación de talento y el trabajo desde nuestra tierra de personas de alta cualificación en el sector, en las líneas más punteras de innovación e investigación, son siempre un elemento que suma y contribuye a que en La Rioja todo el ecosistema TIC crezca, y siga siendo uno de los baluartes de esa nueva economía del futuro por la que seguiremos apostando".

Por su parte, Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, ha afirmado que "hemos elegido nuestra oficina de San Millán en Logroño para poner en marcha un Centro de Talento y Tecnología con un doble propósito: atraer y desarrollar talento especializado y acelerar la digitalización de empresas e instituciones en toda España. Este centro nace con un enfoque colaborativo, potenciando alianzas con universidades, administraciones y empresas tecnológicas, y con un equipo capaz de desplegar soluciones avanzadas. En Telefónica estamos muy satisfechos y convencidos del futuro de este proyecto en La Rioja, que queremos ver lleno de talento".

El centro estará especializado en soluciones de CRM, analítica de datos y gestión de proyectos, usando tecnologías líderes de mercado y comenzará su actividad con una veintena de profesionales altamente cualificados. Además, incorporará talento joven mediante programas de prácticas en colaboración con las universidades del entorno. Las obras de adecuación ya están en marcha e incluyen una inversión tecnológica relevante tanto en el edificio como en el nuevo espacio.