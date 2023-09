El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña 'Hope is in the air', dirigida a jóvenes

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. En España es el primer motivo de muerte por causa externa. Son 11 personas al día. 4.097 suicidios en el año 2022, lo que supone un aumento del 2,3 por ciento respecto al año anterior. El número de suicidios en menores de 20 años en el 2022 fue de 84, frente a los 75 de 2021. (Datos provisionales del INE 2022).

A nivel nacional, en el Teléfono de la Esperanza hemos vuelto a detectar en el año 2022, un incremento de peticiones de ayuda relacionadas con problemática suicida. En total se recibieron 18.899 demandas de ayuda de personas que compartieron con nosotros un sufrimiento extremo, frente a las 16.225 recibidas el año 2021.

De las 183.372 peticiones de ayuda totales recibidas en 2022, 6.588 personas presentaban ideación suicida, 1.479 personas estaban atravesando una crisis suicida, es decir, contemplando ya un plan más o menos elaborado sobre cómo quitarse la vida y 331 personas contactaron cuando el acto suicidio ya se había iniciado, con un suicidio en curso.

EN LA RIOJA

En La Rioja realizamos en 2022 un total de 8.099 intervenciones por teléfono de las que 1.056 (13 por ciento del total) fueron de temática suicida. Además, realizamos el seguimiento de otras 622 personas con peticiones de ayuda con temática suicida derivadas por SOS Rioja con 1.472 intervenciones (18 por ciento). En total 2.528 intervenciones relacionadas con sufrimiento extremo (31 por ciento de todas las llamadas).

En nuestra comunidad en 2022 fallecieron por suicidio 31 personas. 31 familias rotas de dolor.

Los datos del primer semestre de 2023 también están mostrando un incremento en el número de solicitudes de ayuda con respecto al mismo período de 2022.

CAMPAÑA HOPE IS IN THE AIR

Con la campaña 'Hope is in the air', el Teléfono de la Esperanza se dirige especialmente a los jóvenes y adolescentes, ofreciendo información y recursos de ayuda. Inspirada en la obra del grafitero británico Banksy 'Niña con globo' y el título de otra de sus obras, 'Love is in the air', se ha construido este mensaje de esperanza que recoge la implicación de toda la sociedad, de cualquiera de nosotros, en ese fomentar esperanza.

La prevención del suicidio no es solo responsabilidad de instituciones o profesionales. Todos, todas, podemos ayudar a una persona que se encuentre en una situación de dolor emocional intenso: sin miedo, preguntando, acogiendo, escuchando, sin juzgar ni reprochar, acompañando a buscar recursos de ayuda. Se trata de ser cada uno de nosotros, agentes activos, transmisores de esperanza.

LUZ PARA LA ESPERANZA

Como cada 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza de La Rioja se une a la jornada mundial por la prevención del suicidio e invita a todos los riojanos a poner un destello de luz para alumbrar el camino de las personas que sufren.

El domingo 10 de septiembre, a las 20 horas en la Plaza del Parlamento, se desarrollará la lectura de Manifiesto y encendido de velas en memoria de las personas que han fallecido por suicidio en este último año, sus familiares y allegados.

Con este emotivo gesto mostramos nuestro cariño, apoyo y solidaridad; al mismo tiempo que reivindicamos una mayor conciencia social y política en torno a la necesidad urgente de recursos de prevención y tratamiento para cuidar la salud emocional.

A continuación habrá un concierto de Terzero en Discordia. Es un grupo de Rock and Roll nacido en el barrio logroñés de El Cortijo. Con 20 años de andadura en los escenarios, han publicado cuatro discos: Esta noche nos vemos, Resquicios de su boca, Entre lluvias y tormentas y su último trabajo, Inaudito mundo, en el que van más allá del rock descubriendo sonidos nuevos y enfocando sus letras en temas más profundos como el crecimiento personal, la enfermedad mental o el alzhéimer entre otros.