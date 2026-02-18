"Tenía claro que tenía que ser el Cristo de las Ánimas", ensalza el autor del cartel de Semana Santa en Logroño

Presentación del cartel de la Semana Santa en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La idea fue evolucionando desde un concepto más abstracto hasta una pintura que diera un matiz contemporáneo a la imagen clásica, pero Jesús Domingo Peña siempre tuvo algo seguro para el cartel de Semana Santa: "Tenía claro que tenía que ser el Cristo de las Ánimas, por una vinculación familiar, mi abuela era devota".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño, Francisco José Marín de Diego, y el pintor Jesús Domingo Peña, autor de la obra, han presentado esta mañana el cartel anunciador de la Semana Santa de Logroño 2026.

En el acto, que ha coincidido con la celebración del Miércoles de Ceniza, también han participado los concejales de Promoción de la Ciudad y Cultura, Miguel Sainz y Rosa Fernández, y el secretario de la Hermandad, Luis Ignacio Arruti.

La Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño propuso al pintor logroñés Jesús Domingo Peña elaborar la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa de 2026, en el marco de la iniciativa iniciado el año pasado, que pretende relacionar la Semana Santa con el mundo artístico de La Rioja.

En declaraciones a los medios de comunicación tras dar a conocer el cartel, el artista ha contado haber seguido las pinturas clásicas que muestran la imagen de Cristo, por lo que ha destacado la "oportunidad" de hacer su "versión".

Algo que le emocionaba, pero tampoco "quería que fuera algo excesivamente clásico, sino traerlo a lo contemporáneo", por lo que decidió quitar la cruz y ponerle los claveles.

Es algo que, para cada uno, puede tener "ciertas simbologías", pero que, también, nace del hecho de que este paso, cuando sale en procesión, lleva una base de claveles.

Los colores, por otro lado, "llaman a los colores de Logroño, los colores de La Rioja, con ese granate, ese color vino", ha completado.

Ha reconocido que es algo "impactante", salir del estudio y que su cuadro pueda verse, en un cartel, por toda la ciudad. Un "halago", también, que la gente pueda disfrutar del cuadro y que pertenezca ya, como ha dicho el alcalde, Conrado Escobar, en la presentación, "a la ciudad".

Con respecto a la obra elegida el año pasado, y que generó cierta polémica tanto porque no incluía imagen del Cristo como porque La Flagelación se mostrara molesta con el uso no autorizado de su túnica, ha defendido el trabajo de Luis Burgos, una persona "muy cercana" a él.

"A mí me parece un cuadro estupendo, que luego pudiera tener polémicas ajenas a la pintura o no. Todo lo que expones al público acaba teniendo polémica, incluso éste", ha dicho en referencia al suyo "igual a alguien le parece que los claveles deberían de haber sido otro color".

PARTICIPAR EN LA SEMANA SANTA

En la presentación del cartel, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha animado a "todos los logroñeses y logroñesas, y también a quienes nos visitan, a descubrir y participar en el nutrido programa de actividades que, gracias al esfuerzo de la Hermandad de Cofradías, se desarrolla durante esta Cuaresma".

Unas semanas, además, "que nos preparan para la celebración de la Semana Santa, que cada año reúne a miles de personas en nuestra ciudad", ha añadido.

El alcalde ha agradecido a quienes forman parte de la Hermandad y de cada cofradía "su esfuerzo y dedicación, no solo en estos días, sino durante todo el año, para preservar nuestras tradiciones y enriquecerlas con propuestas centradas en el arte ligado a nuestra tierra, la solidaridad, el sentimiento religioso o las manifestaciones culturales de muy variada índole".

Según las palabras de Escobar, "tradición, fe, arte y compromiso con Logroño se unen en un cartel que no solo anuncia la Semana Santa de 2026, sino que refleja la vitalidad de una celebración profundamente arraigada en la identidad de nuestra ciudad".

PROGRAMA DE CUARESMA

El cartel anuncia una Semana Santa que vendrá precedida por una Cuaresma con más de cuarenta actos organizados tanto por la Hermandad como por las once cofradías que la integran.

Entre ellos, cabe destacar los traslados procesionales que se celebrarán el 14 de marzo, en los que las cofradías de la Flagelación y de la Entrada trasladarán sus pasos desde sus actuales ubicaciones hasta la iglesia de Santa Teresita, acompañados por sus respectivas bandas.

Este acto no solo tiene carácter organizativo, sino también profundamente devocional, al permitir que las imágenes recorran las calles y se acerquen a los fieles antes de los días centrales de la Semana Santa.

Junto a ello, se conmemorará el 25 aniversario de la banda de la Cofradía del Descendimiento, tendrá lugar la procesión extraordinaria del Cristo de la Reconciliación, se celebrarán conciertos y actos solidarios, y se bendecirá la nueva imagen de María Santísima del Amor.

Además, la Semana Santa logroñesa volverá a proyectarse a nivel nacional con su presentación en Salamanca el 21 de marzo, y culminará con el tradicional pregón, que este año será pronunciado por el obispo de la diócesis, monseñor Santos Montoya.