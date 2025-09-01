Tenis Sub-16: Logroño acoge el Torneo 'Amor&Paz y Amigos' con Reflexiones sobre Crecimiento Personal

Logroño reunirá del 3 al 7 de septiembre a más de 100 niños y niñas sub 16 en el torneo de tenis 'Amor&Paz y Amigos' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El torneo, del 3 al 7 de septiembre en Las Norias, está dirigido por los exjugadores profesionales Pepe Imaz y Marko Djokovic, contando con la colaboración de Logroño Deporte

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de cien niños y niñas sub 16 participarán del 3 al 7 de septiembre en Logroño en el torneo de tenis 'Amor&Paz y Amigos'. En esta innovadora iniciativa, los participantes, además de jugar y competir todos con todos y de mejorar física y tácticamente, dialogarán y reflexionarán sobre estrategias de crecimiento y equilibrio personal.

El torneo, que se celebrará en las instalaciones del C.D.M. Las Norias, está organizado por la Federación Riojana de Tenis y cuenta con la colaboración de Logroño Deporte.

Ha sido presentado este lunes por el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; el presidente de la Federación Riojana de Tenis, Chuchi Ayala; y los directores del torneo, los entrenadores y exjugadores profesionales, Pepe Imaz y Marko Djokovic.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha destacado que "para nuestra ciudad es un honor seguir siendo innovadores en potenciar todos los grandes valores que están asociados a la práctica del deporte: la amistad, el respeto, la aceptación de cómo somos con nuestros aciertos y nuestros fallos y el crecimiento personal y deportivo en el marco de una vida sana y equilibrada física y mentalmente".

Iglesias ha señalado también que "el evento va a ser otro escaparate de excepción en el que mostrar el excelente nivel de las instalaciones deportivas con las que contamos en Logroño". En este caso, "el C.D.M. Las Norias que acogerá, no sólo a quienes van a participar en el torneo, sino también a sus entrenadores y familias, que también juegan un papel importante en el desarrollo de las y los deportistas".

PARTIDOS TODOS CONTRA TODOS Y CHARLAS PARA EL CRECIMIENTO.

Respecto al desarrollo del evento, sus responsables han indicado que "el planteamiento de este torneo es que, durante cinco días, sus participantes puedan jugar y competir en encuentros de todos con todos de 30 minutos de duración. Serán tres partidos al día en los que intentarán sumar el mayor número de juegos posible a lo largo de la semana".

Por encima de esta parte, más en la línea de la práctica habitual tenística en los torneos, los organizadores destacan la relevancia de las charlas que se celebrarán todos los días con jugadores, padres y entrenadores.

El ciclo de charlas se desarrollará en las sesiones de tarde, también en Las Norias, y girarán sobre el crecimiento personal en el ámbito deportivo, pero también con consejos para el día a día. Serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

"En ellas -ha señalado Imaz-, trataremos de entender mejor aspectos como de dónde vienen los miedos, cómo entenderlos y cómo podemos trabajar para superarlos. Veremos cómo el entorno de los y las tenistas puede aportar mucho o hacer daño sin saberlo con sus actitudes, o cómo quienes entrenamos debemos aplicar la escucha, compartir los momentos con quienes juegan, acompañando con cariño y no invadiendo. Todo con el objetivo de crecer juntos personal y deportivamente".

UNA MOTO O UN VIAJE A UN MASTER 1000, ENTRE LOS PREMIOS DEL TORNEO

El torneo cuenta con grandes premios, entre los que destaca una moto de 50 cc valorada en 1.500 euros, un viaje para dos personas a un Master 1.000 (Roma o Madrid); patinetes eléctricos: un contrato de ropa Amor&Paz (marca registrada); un pack de tres raquetas personalizadas (las que use el jugador/a); un Apple Watch; un Ipad; y una raqueta utilizada y donada por el tenista Novak Djokovic.

Los cuadros del torneo son individuales y los partidos se jugarán con tiempo limitado (30 minutos) y con punto de oro. Los encuentros se disputarán desde el 3 hasta el 7 de septiembre, día en el que tendrá lugar el acto de clausura del evento.