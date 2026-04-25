Una tesis propone una relectura del amor cristiano como una realidad integral que involucra cuerpo, alma y espíritu

Tesis de Bianca Maria Rifici obtiene el grado de doctora por la UR - UR

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La italiana, Bianca Maria Rifici, ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral titulada 'Agape-eros e agape-philia nell'Antico Nuovo Testamento: L'importanza dell'agape nelle storie d'amore e di amicizia'.

En ella propone una relectura del amor cristiano como una realidad integral que involucra cuerpo, alma y espíritu, y que alcanza su plenitud únicamente en el agápe, amor que proviene de Dios y enseña al ser humano a amar como Él ama.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 681D Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por Javier García Turza y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

AMOR AGÁPE

En su investigación doctoral, Bianca Maria Rifici aborda el tema del amor agápe como clave interpretativa del amor humano y como principio teológico capaz de iluminar y transfigurar las relaciones interpersonales.

El estudio parte del presupuesto de que el agápe, entendido como amor gratuito, desinteresado e incondicional, constituye no solo el culmen de la vida cristiana, sino también la vía más auténtica para comprender el sentido del amor humano en todas sus formas: el eros y la philia.

Así, el objetivo principal de la tesis era demostrar que el agápe, lejos de ser un concepto abstracto, actúa como una fuerza dinámica y transformadora capaz de orientar el amor humano hacia la comunión y la plenitud.

En particular, se muestra cómo el eros y la philia, cuando son iluminados por el agápe, se purifican del egoísmo y se convierten en expresión de un amor maduro, abierto al don y a la reciprocidad. Por el contrario, la ausencia de agápe conduce a la degeneración del amor, como atestiguan numerosos episodios bíblicos marcados por la violencia, el dominio y la opresión.

LECTURA DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS

La doctora Rifici ha fundamentado su investigación en una lectura teológico-exegética de las Sagradas Escrituras, complementada con las aportaciones de los Padres de la Iglesia y los documentos del Magisterio Católico.

Las fuentes principales se seleccionaron para evidenciar, mediante el análisis de episodios de amor conyugal y de amistad presentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la presencia o ausencia del agápe y sus efectos en la calidad de la relación.

El diálogo con la tradición patrística y con la reflexión teológica contemporánea permitió situar el tema en el contexto del debate histórico sobre el amor cristiano, con especial referencia a la confrontación entre eros y agápe propuesta por Anders Nygren.

El estudio muestra cómo la teología moderna, desde Pablo VI hasta el Papa Francisco, ha superado la visión dualista de Nygren, afirmando una perspectiva de integración y complementariedad: el eros y el agape no se oponen, sino que se completan mutuamente. El eros encuentra en el agápe su purificación y su orientación hacia el don, mientras que el agápe recibe del eros la fuerza vital del deseo y la concreción de la experiencia humana.

Así, como conclusión, la tesis de Bianca María Rifici confirma que el agápe constituye el principio unificador del amor humano y el criterio para discernir la verdad y la autenticidad de las relaciones. En el matrimonio, transfigura el eros en signo sacramental de la unión entre Cristo y la Iglesia; en la amistad, eleva la philia a comunión espiritual y fraterna.

En ambos casos el amor humano, redimido y orientado por el agápe, se convierte en participación en el misterio del amor divino. En conclusión, la tesis propone una relectura del amor cristiano como una realidad integral que involucra cuerpo, alma y espíritu, y que alcanza su plenitud únicamente en el agape, amor que proviene de Dios y enseña al ser humano a amar como Él ama.