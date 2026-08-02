Tesis UR confirma que la resiliencia varietal de la vid ante el clima no depende de un rasgo único ni es uniforme

Una tesis doctoral confirma que la resiliencia varietal de la vid frente a factores ambientales, como el cambio climático, no depende de un único rasgo ni es uniforme. - UR

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral defendida en la Universida de La Rioja confirma que la resiliencia varietal frente a factores ambientales como el cambio climático no depende de un único rasgo ni es uniforme, ya que una misma variedad puede mostrar comportamientos contrastantes dependiendo del parámetro evaluado.

Así se desprende de la investigación llevada a cabo por Francisco Emmanuel Espinosa Roldán, cuya tesis 'Valorización de variedades minoritarias de vid por su potencial para la diversificación vitivinícola y de resiliencia al cambio climático' ha sido dirigida por Fernando Martínez de Toda Fernández, catedrático jubilado de la Universidad de La Rioja; y Gregorio Muñoz Organero, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Desarrollada en el Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 783D Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad (Real Decreto 99/2011)-, la tesis ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título.

En su tesis doctoral, Francisco Emmanuel Espinosa Roldán evalúa el potencial adaptativo y enológico de diversas variedades minoritarias cultivadas en la zona central de España mediante un enfoque integrado de caracterización.

En el trabajo se analiza, de forma pormenorizada, la respuesta fenológica de cada variedad ante la variabilidad climática actual, la composición nitrogenada del mosto a través del perfil aminoacídico y del contenido de nitrógeno asimilable, su morfología seminal como descriptor varietal y la tolerancia térmica basada en parámetros de fluorescencia de clorofila asociados a la estabilidad del fotosistema II.

La consideración conjunta de los distintos rasgos evaluados en esta tesis, permite la identificación de patrones relativamente consistentes de comportamiento varietal entre las variedades minoritarias objeto de estudio.

Así, ciertas variedades exhiben respuestas favorables en múltiples parámetros. Entre las variedades mencionadas, destacan Airén, Jarrosuelto, Rayada Melonera, Morate, Tortozón y Tortozona Tinta, que muestran en conjunto una serie de atributos que podrían resultar beneficiosos para entornos de cultivo en condiciones térmicas cálidas.

Estas variedades se caracterizan, en términos fenológicos, por una maduración tardía o muy tardía, particularmente en el periodo de maduración. Además, destaca su capacidad para conservar la acidez durante la vendimia.

En el ámbito enológico, el doctor Espinosa Roldán ha observado que variedades como Albillo del Pozo, Verdejo Serrano, Tazazonal y Tempranillo muestran una mayor concentración de nitrógeno asimilable y aminoácidos, los cuales son precursores de compuestos aromáticos. Este hecho pone en valor el potencial tecnológico de determinados genotipos, lo que constituye un aspecto de relevancia en el contexto de la investigación enológica.

En contraste, otras variedades exhibe respuestas comparativamente menos favorables en uno o varios de los rasgos evaluados. En términos fenológicos y tecnológicos, variedades como Cadrete, Listán Prieto, Azargón o Garnacha Tinta han mostrado una tendencia a mostrar comportamientos que indican una mayor vulnerabilidad bajo condiciones térmicas elevadas.

Esto puede atribuirse a una fenología relativamente más precoz -y, con ello menor conservación de la acidez al momento de la vendimia- o a una mayor susceptibilidad a condiciones climáticas cálidas.

Desde una perspectiva fisiológica, variedades como la Garnacha Tinta, Benedicto, Granadera, Hebén y Rubeliza poseen una menor estabilidad del PSII ante temperaturas elevadas, lo que se manifiesta en reducciones más tempranas del rendimiento fotoquímico máximo durante los ensayos de estrés térmico.

En conjunto, estos resultados confirman que la respuesta varietal frente a los factores ambientales no es uniforme, y que una misma variedad puede mostrar comportamientos contrastantes dependiendo del parámetro evaluado.

La resiliencia varietal no depende de un único rasgo, sino de la interacción entre expresión fenotípica, capacidad de adaptación térmica y fotosintética a condiciones de altas temperaturas, estabilidad en el perfil enológico del mosto y origen histórico y evolutivo del germoplasma en estudio.

Esta diversidad constituye un recurso estratégico para la adaptación de la viticultura mediterránea frente al calentamiento global, ya que permite orientar la selección varietal no solo en función de criterios productivos o enológicos tradicionales, sino también atendiendo a rasgos como la estabilidad fisiológica frente al calor, el mantenimiento de parámetros de calidad enológica del mosto en vendimia o el potencial aromático asociado al perfil nitrogenado del mosto a partir del cual se elaboran los vinos que dan tipicidad a cada una de las regiones vitivinícolas.

Así, este enfoque integrado permite avanzar hacia criterios objetivos de selección varietal para escenarios de calentamiento climático, donde la inestabilidad funcional interanual, adquiere mayor relevancia para conseguir rendimientos y calidad de producción puntual bajo condiciones de presión de selección por condiciones cambiantes del clima asociados a la tipicidad varietal de las actuales regiones vitivinícolas.

El doctor Francisco Emmanuel Espinosa Roldán (Texoco-México) ha llevado a cabo su tesis doctoral en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Alcalá (UAH).

Además, ha realizado estancias investigadoras en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) adscrito al CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) y el Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV)- Pólo de Inovação de Dois Portos / Estação Vitivinícola Nacional (EVN) en Portugal; y ha disfrutado de una ayuda PRE2019-089073 financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por FSE invierte en tu futuro en el marco del proyecto RTI2018-101085-R-C31 (MINORVIN) financiado por MICINN / AEI / ERDF, EU.