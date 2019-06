Una tesis de la UR desarrolla una plataforma con hardware y software libre para uso de bioimpresoras 3D

Publicado 04/06/2019 10:37:48 CET

Una tesis doctoral llevada a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja ha desarrollado una plataforma bioimpresoras 3D que, gracias al uso del hardware y software libre, permite democratizar su uso y supone un avance en la Ingeniería de Tejidos.

Enrique Sodupe Ortega ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja con la tesis 'Novel advances in bioprinting based on the mechanical design and optimization of open-source systems', dirigida por Alpha V. Pernía y Andrés Sanz García; y calificada con sobresaliente 'cum laude' con mención internacional.

La bioimpresión tridimensional (3D) supone una solución práctica para resolver la creciente demanda de órganos y tejidos. Actualmente se comercializan diferentes impresoras 3D comerciales, pero su impacto en el campo de la Ingeniería de Tejidos todavía es limitado, debido sobre todo a su elevado coste.

En este sentido, la tesis doctoral de Enrique Sodupe desarrolla una plataforma de bioimpresión de código abierto -es decir, que hace uso tanto de 'hardware' como de 'software' libre- y cabezales de extrusión para la impresión de biotintas y materiales de soporte.

Esta plataforma supone dar versatilidad a la hora de ofrecer, como productor final, una bioimpresora 3D con las características y funcionalidades adaptadas a quien vaya a hacer uso de ella -gracias al uso del 'hardware' y 'software' libre- frente a las actualmente comercializadas.

En su tesis, Enrique Sodupe también propone un sistema de calibración automático y asequible, que permite obtener una alineado de los cabezales de impresión más rápido y preciso, ya que todo el proceso de calibración se produce de una sola vez y sin ajustes manuales.

También ha realizado un estudio exhaustivo de todos los parámetros de impresión involucrados en el proceso de impresión (presión, temperatura, velocidad, tamaño y morfología de las boquillas de impresión), que permite comprender la influencia de cada parámetro en el proceso de impresión y seleccionar la configuración óptima para cada aplicación.

En definitiva, los resultados de la tesis de Enrique Sodupe tienen el potencial de expandir la tecnología de bioimpresión a todos los laboratorios de ingeniería de tejidos. Además, aumenta el conocimiento colectivo de la comunidad de bioimpresión con innovadoras propuestas.

Enrique Sodupe Ortega ha contado, durante su investigación doctoral, con un contrato (FPI-CAR) de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la ha completado con dos estancias internacionales en el centro Twins en Tokio (Japón) y en la Universidad de Helsinki (Finlandia).