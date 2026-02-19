Tesis UR revela que error al aprender ajedrez se debe sobre todo a fallos en el cálculo táctico y no en la estrategia - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los errores que conducen a la derrota en el ajedrez, durante el proceso de iniciación en el juego, se asocian principalmente con deficiencias en el cálculo táctico a corto plazo -motivos tácticos, piezas indefensas o errores de jaque mate- más que con errores estratégicos vinculados a la planificación.

Esta es una de las conclusiones de Jorge Miranda Pérez, que ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral titulada 'Análisis observacional de los movimientos ilegales y erróneos en la iniciación al ajedrez'.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias de la Educación de la UR -en el marco del programa de Doctorado 283D en Educación y Psicología (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por Daniel Lapresa Ajamil y Javier Sabino Arana Idiaquez, y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude' por parte del tribunal.

En su investigación doctoral, Jorge Miranda analiza el error en ajedrez, concebido como un hecho inherente al proceso de aprendizaje del juego. "Los errores se manifiestan tanto a través de jugadas ilegales, que reflejan una comprensión incompleta de las reglas, como mediante movimientos erróneos, asociados a una falta de comprensión de la lógica interna del ajedrez", afirma el doctor Miranda Pérez.

Por este motivo, la tesis analiza las dificultades que los jugadores experimentan durante el aprendizaje de este juego a partir de la caracterización de los movimientos ilegales en el ajedrez de iniciación, y de los movimientos erróneos en el ajedrez de competición infantil.

Para las jugadas ilegales, la tesis se ha fijado en las cometidas en la competición de los Juegos Deportivos de La Rioja en la categoría sub-12, diseñado un sistema de observación ad hoc, a partir del reglamento (Leyes FIDE), que permite registrar y clasificar los movimientos ilegales. La fiabilidad de los registros se garantizó mediante el coeficiente Kappa de Cohen.

En conclusión, se identificaron siete tipos de movimientos ilegales: enroque incorrecto, clavada, rey a casilla amenazada, movimiento incorrecto de pieza, promoción del peón, ocupación indebida de casilla y no remover el jaque.

Un análisis posterior mostró una mayor incidencia de ilegales de movimiento de rey (incluyendo enroque) lo que evidencia dificultades conceptuales relacionadas con la seguridad del rey y las normas del juego; o las dificultades que suponen los desplazamientos diagonales de piezas.

ERRORES Y DERROTA.

Por otra parte, el doctor Mirnada Pérez aborda también en su tesis los errores definitivos, es decir, "aquellos que provocaron la derrota directa de la partida en jugadores de élite nacional de la categoría sub-8 durante el campeonato nacional", precisa.

En este caso, diseñó un segundo instrumento de observación ad hoc combinando formato de campo y sistema de categorías, a partir de una revisión teórica de la lógica interna del juego, recopilando las partidas (ChessBase 17) para luego analizarlas (Stockfish 16 NNUE-Plataforma Lichess) y codificándolas (Lince). La fiabilidad interobservadores se garantizó también con el coeficiente Kappa de Cohen.

El análisis de los datos se efectuó mediante la técnica de árboles de decisión, tomando como variable dependiente el impacto del error. "Los resultados muestran que los errores que conducen a la derrota se asocian principalmente con deficiencias en el cálculo táctico a corto plazo -motivos tácticos, piezas indefensas o errores de jaque mate- más que con errores estratégicos vinculados a la planificación", afirma el doctor Miranda Pérez.

En conjunto, ambos estudios ofrecen una aproximación empírica y sistemática al análisis del error en ajedrez desde una perspectiva educativa. Por ello, "los hallazgos permiten comprender con mayor profundidad las dificultades a que se enfrentan los niños y ofrecen orientaciones para diseñar estrategias didácticas ajustadas a su nivel, transformar el error en una herramienta de aprendizaje y adaptar la complejidad de las tareas", asegura.

"Esta perspectiva refuerza el valor del ajedrez educativo -añade- como contexto idóneo para fomentar la autorregulación, el pensamiento crítico y el aprendizaje reflexivo, consolidando un modelo pedagógico que concibe el error como parte natural del proceso de aprendizaje y como recurso para promover la reflexión y la toma de decisiones fundamentadas en el juego", concluye Jorge Miranda Pérez.

Natural de Arnedo, Jorge Miranda Pérez ha llevado a cabo, en el transcurso de su investigación doctoral, dos estancias Erasmus+ en el Instituto Tecnológico de Costa Rica financiadas por la Universidad de La Rioja; y una en Islandia de Campus Iberus; y ha logrado un accésit al Premio Santander a Proyectos de Tesis Doctoral sore el Uso de las TIC en la Docencia (2019) de la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza.