Textiles Marañón, Gloss, Santos Ochoa, Cometa Vintage y Luvi Pastelería, Premios Comercio Excelente de Logroño 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Textiles Marañón, con José Luis Marañón al frente; Gloss; Santos Ochoa; Cometa Vintage; y Luvi Pastelería han sido los galardonados con los Premios Comercio Excelente de Logroño en su novena edición, en este 2025. Unos reconocimientos que se van a entregar esta tarde, a partir de las 20 horas en una acto que se celebrará en el Espacio Lagares.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz; y la directora de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la UR, Cristina Olarte, han anunciado este miércoles los nombres y establecimientos premiados.

Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025' distinguen y reconocen la labor de quienes han desarrollado durante muchos años su trabajo en la ciudad y cuentan con una trayectoria relevante, así como a aquellos profesionales que han incluidos elementos innovadores, diferenciales y de mejora en la atención a los clientes.

Como ha recordado Olarte, "Logroño quiere ser Capital Europea del Comercio de Proximidad, y, en este objetivo, la Cátedra trabaja por el comercio en tres ejes, investigación, transferencia del conocimiento y el eje de difusión, cuyo acto más importante son precisamente estos premios".

Unos galardones que "cada edición se van renovando", este año con los reconocimientos a la mejor trayectoria, digitalización, comercio sostenible y emprendedor en comercio, destacando como principal novedad "el premio del público al comercio más popular, abriendo a todos la posibilidad de votar por su comercio favorito".

Así, en resumen, en esta novena edición se han recibido 38 candidaturas para las diferentes categorías y 855 votos para el 'Premio del público al comercio más popular', de nueva creación.

Los premios honoríficos ('Premio honorífico a la mejor trayectoria' y 'Premio honorífico del público al comercio más popular') reconocen la labor de los comerciantes, que recibirán un diploma y una placa conmemorativa.

Mientras, los galardones al mérito ('Premio digitalización', 'Premio comercio sostenible' y 'Premio emprender en comercio') acreditan una acción o labor concreta y se reconocen con una dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa conmemorativa.

GALARDONADOS EN ESTA EDICIÓN.

Textiles Marañón (José Luis Marañón), 'Premio honorífico a la mejor trayectoria', del que el jurado ha destacado "el esfuerzo y la dedicación de las cuatro generaciones que, hasta la fecha, han pasado por este comercio, fusionando tradición e innovación". El propio José Luis Marañón ha agredecido el premio "que ayuda al comercio, que es lo que da vida a esta ciudad tan bonita que es Logroño".

Gloss, 'Premio honorífico al comercio más popular' tras la votación del público, que ha destacado "la calidad, el diseño y el trato cercano", ofreciendo "una experiencia personalizada y exclusiva que la convierte en un referente en Logroño". Su responsable, Tamara Ábrego, ha valorado este tipo de iniciativas "que nos ayudan a ser cada vez mejores", al tiempo que ha llamado "a ver y a apoyar a nuestro comercio local, que es que da vida a la ciudad".

Santos Ochoa, 'Premio digitalización' por su apuesta por los canales digitales, desarrollando un software de gestión propio que evoluciona continuamente gracias a un equipo interno especializado, y logrando un crecimiento destacado en redes sociales, superando los 40.000 seguidores entre todas sus cuentas y consolidándose como referente en el sector librero.

Cometa Vintage, 'Premio comercio sostenible', un comercio "responsable y comprometido con la sostenibilidad, aplicando prácticas alineadas con el ODS 12 mediante la reutilización, el reciclaje y el upcycling de prendas, es la esencia de esta tienda de moda".

Luvi Pastelería, 'Premio emprendedor en comercio'. Tras su apertura el pasado 29 de abril por dos emprendedores en el Mercado del Corregidor, cuenta con un obrados a la vista del público con un catálogo en constante renovación para ofrecer experiencias únicas a los clientes.

El jurado ha estado compuesto por Miguel Sainz, concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño; Yune Zaitegui, técnico del área de Comercio y Promoción Económica del Consistorio; Cristina Olarte, directora de la Cátedra de Comercio; Eduardo Rodríguez Oses e Ingrit Moya, profesores del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja; la integrante del equipo de la Cátedra, Natalia Medrano; y, como secretaria, Alba García Milón.

La gala de entrega de los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025', que se convertirá en un homenaje al comercio local logroñés, tendrá lugar esta tarde a las 20. horas en Espacio Lagares.

Como ha resaltado el alcalde Conrado Escobar, "Logroño es comercio, Logroño es lo que es gracias en buena medida a su comercio", recalcando "el objetivo colectivo de lograr ser Capital Europea del Comercio de Proximidad, lo que nos pone deberes a todos" y subrayando "las tres C que definen al comercio logroñés: calidad, cariño y cercanía".

Por eso, "de cara a las Navidades, el mensaje que lanzamos es que comprar en el comercio de Logroño es lo más barato a medio y largo plazo, es mantener empleo, es lo menos contaminante y, por tanto, lo más sostenible".

"Y eso tenemos machaconamente intentar que se traslade a las nuevas generaciones, porque ninguna plataforma digital puede igualar a la experiencia de compra en uno de los establecimientos de la ciudad", ha finalizado asegurando.

Por su parte, la rectora Eva Sanz ha incidido en que "la entrega de premios de hoy no es solamente un reconocimiento de la excelencia", sino que "cada premiado, ya sea por su trayectoria de décadas, por su innovación, por su popularidad o por su espíritu emprendedor, aporta una lección, un modelo, una referencia para la estructura del sector".

Y ha querido mostrar por ello su "agradecimiento especial a los comercios y a los comerciantes por su admirable generosidad, por abrir sus puertas y por compartir su experiencia con los profesores e investigadores de la Cátedra", en una colaboración que "está permitiendo comprender mucho mejor la calidad del comercio local y un aprendizaje colectivo del que todos nos beneficiaremos".