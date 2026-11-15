El tiempo para hoy, domingo 15 de noviembre de 2026, en La Rioja: rachas fuertes de viento

Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 5:31
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    LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 15 de noviembre de 2026, en La Rioja, viento sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en cotas altas.

   El cielo estará nuboso, con probabilidad de precipitaciones, débiles en general, principalmente durante la segunda mitad del día. Habrá algunas brumas o bancos de niebla matinales.

   El viento será del suroeste moderado, más intenso en la sierra, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en cotas altas.

   Las temperaturas no tendrán cambios o irán en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 8 y 17 grados en Calahorra; 7 y 16 en Haro; y 7 y 16 en Logroño.

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