El tiempo para hoy, domingo 26 de julio de 2026, en La Rioja: nubes y mínimas en descenso

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 26 de julio de 2026, en La Rioja, cielo nuboso o intervalos nubosos, disminuyendo la nubosidad por la tarde.

No se descartan algunos bancos de niebla en la sierra. El viento será del noroeste, flojo, con intervalos de moderado en la Rioja Baja. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas sin cambios.

Por localidades, oscilarán entre 15 y 29 en Calahorra; 14 y 28 en Haro; y 15 y 29 en Logroño.