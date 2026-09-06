El tiempo para hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, en La Rioja: tormentas y máximas altas

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 6 de septiembre, en La Rioja, chubascos y tormentas que podrán dejar rachas muy fuertes de viento; y temperaturas máximas significativamente altas en el valle.

Se esperan intervalos nubosos, con nubes medias y altas y de evolución diurna. Probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde. El viento será variable, predominando el sureste por la tarde, flojo o moderado, sin descartar algunas rachas muy fuertes en zonas próximas a las tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en ligero o moderado descenso. Por localidades, oscilarán entre 22 y 37 grados en Calahorra; 19 y 36 en Haro; y 21 y 37 en Logroño.