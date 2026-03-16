El tiempo para hoy en España, 16 de marzo de 2026

Archivo - Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad se impondrá este lunes en la Península con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, aunque permanecerán activos avisos por rachas de viento en Andalucía y Cataluña, además de en Baleares, y por temporal marítimo en todo el Cantábrico y Galicia según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, estará activo el aviso amarillo por viento en Cádiz y en la zona del Ampurdán, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en ambos territorios. Asimismo, estará activo el aviso amarillo por viento en el prelitoral sur de Tarragona durante las primeras horas del día, con rachas de hasta 70 kilómetros.

Respecto a Baleares, también permanecerán activos avisos de nivel amarillo en Mallorca, donde las rachas alcanzarán los 80 kilómetros por hora, y en Menorca, donde el viento podría llegar a los 70 kilómetros.

También permanecen activos avisos de nivel naranja por temporal marítimo en Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco, además de en Baleares, donde las olas podrían alcanzar hasta 12 metros de altura en Menorca y 10 en Mallorca.

Por su parte, en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, los entornos de los Sistemas Central e Ibérico y el norte y este de la meseta Norte el día comenzará con cielos nubosos y bancos de niebla, aunque con tendencia a despejar a lo largo del día. Solo se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental durante la primera mitad del día.

Según la previsión de la Aemet, el viento será el elemento más destacado del lunes. La tramontana soplará fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán, Menorca y Mallorca, y el cierzo dejará rachas fuertes en el cauce bajo del Ebro, aunque ambos tenderán a amainar con el paso de las horas. En sentido contrario, el levante irá ganando fuerza en Alborán y Cádiz, donde llegará a intervalos fuertes con rachas muy fuertes. En el resto del territorio predominará viento flojo de componentes norte y este, con intervalos moderados en los litorales de Galicia, el Cantábrico, la Ibérica y el Guadalquivir.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, con ascensos notables en amplias zonas del interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, el área cantábrica y el Sistema Central. En zonas como Ourense, los termómetros podrán alcanzar los 23 grados. Los litorales de Alborán y el sureste serán la excepción, con descensos.

Respecto a las mínimas, bajarán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, la meseta Norte y las depresiones de Cataluña y Huesca, con heladas débiles en los principales entornos de montaña y moderadas en el Pirineo.

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, salvo en el norte de las islas montañosas, donde se esperan nubes y posibilidad de precipitaciones débiles en las islas occidentales. Se prevé además presencia de polvo en suspensión en el archipiélago, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios en general y el viento moderado de componente este tenderá a amainar a lo largo del día.