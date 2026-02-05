El tiempo para hoy en España 5 de febrero de 2026

Archivo - Una ola en el mar, a 3 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lluvia, las olas, el deshielo y, sobre todo, el viento, pondrán en aviso mañana a 15 comunidades autónomas (CCAA), con casi la mitad --siete-- en nivel naranja por oleaje, viento y lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Andalucía será un día más una de las CCAA más afectadas. De esta manera, tiene avisos naranja por viento en Almería, Córdoba, Granada y Jaén y por olas en Almería, Granada y Málaga. Al margen de ello, Cádiz registra aviso amarillo por viento, olas y lluvia; Huelva por viento y olas; Jaén por lluvia; Málaga por lluvia y viento; y Sevilla por viento.

Leonardo también impactará sobre Baleares, donde deja avisos naranja por oleaje y amarillo por viento en todas las islas; así como sobre Galicia, donde hay avisos naranja por olas en A Coruña, Lugo y Pontevedra; y por lluvia en Pontevedra. Al margen de eso, la comunidad gallega también registra avisos amarillos de viento en todas las provincias, de lluvia en A Coruña y Ourense y de tormentas en A Coruña y Pontevedra.

A su vez, también se registran avisos naranja por olas en la costa murciana (en concreto, en la del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en la del Campo de Cartagena y Mazarrón). Por lo demás, la Región de Murcia tiene avisos amaraillos por viento en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón.

En otras zonas de España también hay avisos de nivel naranja, pero en menor medida. Así, por ejemplo, Cáceres tiene para mañana un aviso de este nivel por lluvias. El resto de Extremadura cuenta con avisos amarillos por viento (en Badajoz y Cáceres) y por lluvia (en Badajoz).

En Castilla-La Mancha, el aviso naranja está en Albacete y es por viento. Por lo demás, la autonomía registra avisos amarillos por viento (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) y por lluvia (Albacete, Ciudad Real y Toledo).

Mientras tanto, en Castilla y León hay un solo aviso naranja: por lluvia en Ávila. Por lo demás, la comunidad autónoma tiene avisos amarillos por viento en todas sus provincias, por deshielo en todas menos en Valladolid y por lluvia en Salamanca.

Más allá de esto, hay numerosos avisos amarillos por viento y oleaje en otras provincias. En concreto, los primeros se registran en Teruel; Cantabria del Ebro; Metropolitana y Henares; Sur, vegas y Oeste; Vertiente cantábrica de Navarra; Ibérica riojana; Alicante, Castellón y Valencia y Ceuta.

De manera paralela, los avisos amarillos por olas se encuentran en la costa de los litorales occidental y oriental asturiano; Alicante; la costa de Ceuta; y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife.

De acuerdo con AEMET, el tiempo continuará marcado por la presencia al sur de Irlanda de la borrasca Leonardo, que provocará un temporal atlántico con sus frentes y descargas postfrontales. En líneas generales, el organismo estatal espera precipitaciones generalizadas, menos probables y de carácter débil y ocasional en las islas y el extremo sureste.

Por zonas, considera probable que las lluvias sean fuertes, persistentes y con acumulados significativos en el entorno del Estrecho, zonas de montaña del centro y mitad sur peninsular y en Galicia, donde irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo. A su vez, se prevén acumulados significativos en otras regiones de la meseta sur, en Extremadura o el oeste de Castilla y León.

Al margen de ello, la predicción recoge nevadas en montañas del centro y norte, con una cota en torno a los 1.500/1.800 metros (m) en Pirineos y superior a los 2.000 m en el resto, donde bajará al final del día hasta los 1500 m. Por lo demás, habrá cielos poco nubosos en Canarias, aunque la cola de un frente hará aumentar la nubosidad al final de la jornada y dejará precipitaciones en las islas occidentales, poco probables en el resto.

A su vez, el organismo estatal prevé bancos de niebla en regiones de montaña e interiores de Galicia, con brumas frontales según pase el frente. En lo que se refiere a las temperaturas, éstas ascenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada para las mínimas y podrán hacerlo de forma localmente notable en zonas del extremo del este peninsular.

Por zonas, sólo se mantendrán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante noroeste y las mínimas en el suroeste y en Canarias, donde no se esperan cambios. Por otro lado, el pronóstico puntualiza que habrá heladas débiles en Pirineos que podrán afectar de manera puntual a otras montañas de la mitad norte.

Por último, AEMET explica que soplará viento moderado de oeste y suroeste en la mayor parte del país, flojo de dirección variable en interiores del cuadrante nordeste y predominando la componente sur en el Cantábrico y alto-medio Ebro. Salvo en el nordeste peninsular, se prevé que el viento alcance intensidades fuertes con rachas muy fuertes de manera generalizada en la Península y Baleares. Éstas son también posibles en zonas altas de las Canarias occidentales.