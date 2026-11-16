El tiempo para hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, en La Rioja: ligero ascenso de temperaturas

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil dispersa en zonas de montaña.

Se espera viento variable flojo en el valle, y del suroeste moderado en la sierra, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en cotas altas.

Temperaturas en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 8 y 19 grados en Calahorra; 8 y 18 en Haro; y 8 y 17 en Logroño.