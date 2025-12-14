El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

LOGROÑO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, en La Rioja, nieblas y temperaturas algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día. Brumas y nieblas en el valle del Ebro en la primera mitad del día, sin descartarlas por la noche. Heladas débiles en la sierra.

El viento soplará de componente sur y sureste flojo en general. Las temperaturas no variarán o serán algo más bajas, en general. Oscilarán entre 2 y 12 grados en Calahorra; entre 3 y 9 grados en Haro; y entre 2 y 11 grados en Logroño.