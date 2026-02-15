El tiempo en La Rioja hoy, domingo 15 de febrero de 2025

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 15 de febrero de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en ascenso.
Cielos con intervalos nubosos, sin descartar algunas nevadas débiles, dispersas y ocasionales a primeras horas en la Ibérica, y tendiendo a cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas.
Heladas débiles o moderadas en la sierra. Viento de oeste y noroeste, flojo o moderado con rachas fuertes a mediodía.
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso, localmente notable. Éstas oscilarán entre los 5 y 13 grados de Calahorra, 2 y 10 de Haro, 3 y 11 de Logroño.