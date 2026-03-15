El tiempo en La Rioja hoy, domingo 15 de marzo de 2026

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 15 de marzo de 2026, en La Rioja, cielo nuboso o cubierto, con probables precipitaciones débiles en el oeste y en la sierra, sin descartarlas en el resto.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de sierra.

La cota de nieve subirá de 1.000 a 1.600 metros. Heladas débiles en zonas de montaña.

Viento del noroeste y norte flojo a moderado.

Por su parte, las temperaturas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 6 y 12 grados tanto de Calahorra, los 6 y 11 de Haro, y los 6 y 12 de Logroño.