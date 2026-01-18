El tiempo en La Rioja hoy, domingo 18 de enero de 2026

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 18 de enero de 2026, en La Rioja, nevadas débiles o localmente moderadas en montaña.

Cielo Nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, a partir de la mañana y frecuentes en la segunda mitad del día, que localmente pueden ser moderadas en montaña. Cota de la nieve de 1000 a 1300 metros.

Viento del noroeste o norte, flojo. Heladas débiles en la sierra.

Temperaturas sin grandes cambios. Oscilarán 4 y 8 grados en Calahorra; entre 5 y 7 grados en Haro; y entre 3 y 8 grados en Logroño.