El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 20 de septiembre, en La Rioja, temperaturas en ascenso, con máximas que vuelven a superar los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, sin descartar que se produzcan brumas y algún banco de niebla en La Rioja Alta.

El viento soplará variable o del noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso, que será localmente moderado en las mínimas. Oscilarán entre 13 y 32 grados en Calahorra; entre 11 y 32 grados en Haro; y entre 12 y 32 grados en Logroño.